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تعرف على أغرب الوظائف حول العالم ..ومنها في مصر

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مصراوي Masrawy

تعرف على أغرب الوظائف حول العالم ..ومنها في

01:57 م الإثنين 14 أغسطس 2017

كتبت- هاجر حاتم:

هل تبحث عن وظيفة؟، البعض يقرأ إعلانات الوظائف بهدف التسلية للتعرف على أغربها، وهناك من يقرأها بالفعل بحثاً عن وظيفة ويصادفه تلك الاعلانات الغريبة التي تطلب عاملين لأشياء تبدو غير جدية أو غير مألوفة بالنسبة لمجتمعنا.

من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي قامت عدة صفحات بالاعلان عن وظيفة بالريف الأوروبي المصري، بمواصفات ومميزات تبدو غريبة للوهلة الأولى، كذلك رصد موقع businessinsider، بعض المهن الغريبة التي تم الإعلان عنها مثل:

كاتب "" لكل شيكولاتة

كاتب ورقيات الحلوى

-هناك بعض محلات الحلوى الشهيرة التي تقوم بكتابة نصائح أو جمل بسيطة يتم وضعهامع الحلوى، لهذا يتم اختيار كاتب مهني يمتلك أفكار ابداعية، ليقوم بكتابة هذه الرسائل، ويتقاضى عن هذه الوظيفة 40 ألف دولار شهريًا.

الوقوف في "الطابور"

الوقوف في الطابور

أصحاب هذه الوظيفة يقومون بالوقوف في المكان الذي لانمتلك صبراً فيه "الطابور" ويتم استئجار مثل هؤلاء الأشخاص، أوقات انجاز الأوراق الرسمية، أو أوقات التخفيضات في المحلات، ويتقاضى أصحاب هذه الوظيفة 1000 دولار أسبوعيًا.

ذواق طعام الكلاب

ذواق طعام الكلاب

ويتم تعيينهم من قبل الشركات البيطرية، بحيث يخبروهم بمدى جودة الطعام، ومدى تأثيره الصحي على الجسم.

المشيعين

المشيعين

من المعروف خاصًة في العالم العربي أن مشيعين الجنازة يكونوا من أقارب وأصدقاء الميت، إلا ان هذا الامر في انجلترا تم تحويله لوظيفة، حيث يقوم المشيع بحضور الجنازة، وحمل الجثمان، واستقبال ضيوف العزاء، لمدة ساعتين مقابل 40 دولار.

مديرة المنزل

بمجرد قراءة اسم هذه الوظيفة لم تعد غريبة، إلا أن طلب مربية في مصر، لتعيش حياة الرفاهية في فيلا، وتعتني بأربعة كلاب، وبإمكانها اصطحاب أقاربها للفيلا في حالة سفر أصحاب المنزل، وبالمقابل تحصل على مرتب مجزي، قد يضع هذا العمل في قائمة أغرب الوظائف.

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مصراوي Masrawy

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