"الحوت" ..تعرف على صفات البرج الذي تغنى له عمرو دياب

كتبت- ميرا ماهر:

بعد يوم واحد من إصدار الألبوم الجديد للفنان عمرو دياب، أصبحت أغنية "أجمل عيون" حديث العديد من رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الجملة التي اختص بها أحد الأبراج عندما قال "والله لأحبك موت.. وأحب برج الحوت"، حيث بدأ مواليد البرج التفاخر بغناء الهضبة لهم، فهل تعرف صفاتهم؟.

لذلك نذكر لك بعضاً من صفات برج الحوت المشتركة بين الجنسين والتي ذكرها موقع " astrology":

يبدأ من 19 فبراير إلى 20 مارس، مواليد هذا البرج يحبون الحياة السهلة، متمسكون بالحياة ولديهم قناعاتهم الخاصة التي تتناسب مع ميولهم واهوائهم. محبين للحياة الهادئة التي تنعم بالسلام والطمأنينة.

يتميز مواليد برج الحوت بأنهم قليلي الطمع والجشع، كما أنهم يغلبون عاطفتهم على عقلهم ويفكرون بهدوء.

يرج الحوت صديق مخلص ومتعاون، ولكن للأسف هناك بعض الصفات السلبية الموجودة بالشخصية صاحب البرج، منها أنه متقلب المزاج ويتصف بالحساسية المفرطة، لا يثق بنفسه في العلاقات العاطفية مما يجعله دائم الخوف من فشلها.

كما أن أصحاب هذا البرج يميل دائماً إلى الهرب، و دائم التردد في اتخاذ القرارات، وكثير التفكير في التوابع، ويخشى تحمل المسئولية، وكثيرا ما يسبب له هذا الأمر العديد من المشكلات، وبالتالي فإنه يضيع العديد من الفرص في حياته بسبب هذا التردد.

ويعتبر أسعد أيام برج الحوت هو الخميس، كما يفضل أصحاب هذا البرج اللون لأرجواني والأزرق الفاتح، كما يناسبه ارتداء الياقوت الأحمر واللؤلؤ ، ويعتبر رقم 7 رقم حظه.