«ماركا»: أسينسيو يمثل الفارق الكبير بين ريال مدريد وبرشلونة

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ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين ويدان، المدير الفني لريال مدريد، كان واضحًا للغاية منذ اللحظة الأولى التي شاهد فيها ماركو أسينسيو، حيث أعرب عن رغبته الشديدة في أن يتواجد اللاعب الإسباني في صفوف الفريق الأول للريال، على الرغم من كونه يبلغ من العمر حينها (19 عامًا) فقط، إلا أنه يتمتع بالموهبة الكبيرة.

وبالفعل أتى رد أسينسيو على ثقة زيدان على أفضل نحو من خلال تقديم المستويات المميزة وتسجيل الأهداف الحاسمة التي كشفت الفارق الكبير بين ريال مدريد وبرشلونة في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد يشتري اللاعبين القادرين على الفوز بالألقاب، وبرشلونة يشترى من يحرمونه من الألقاب، مضيفة أن الريال يتعاقد مع اللاعبين الصغار في السن الذين ينتابهم الجوع الشديد لتحقيق النجاحات ويتمتعون بالموهبة، بينما يخسر برشلونة لاعبين -قال عنهم في يوم من الأيام بأنهم خليفة ليونيل ميسي-.

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ويمتلك ريال مدريد التشكيلة المتوازنة بينما يمتلك برشلونة تشكيلة بلا هوية، وقدم أسينسيو واحدة من عروضه المميزة التي أسكتت جماهير الكامب نو، كما سجل الهدف الذي سيجلب السوبر الإسباني لريال مدريد ودفع لاعبين من أمثال سيرجيو بوسكيتش للتحدث بشكل واضح في وسائل الإعلام عن حاجة برشلونة الشديدة لتدعيم الصفوف.

واختتمت الصحيفة، أن دائمًا ما أمن زيدان بقدرات أسينسيو وبدأ يجني سياسة الصبر على الشاب المايوركي، والذي من المنتظر أن يصبح من النجوم العالميين في الأعوام المقبل، كما فضل زيدان عدم إبرام صفقات بارزة هذا العام من أجل الاعتماد على أسينسيو وزملائه الذين سيطروا بالكامل على برشلونة المعتمدة بصورة كاملة على ليونيل ميسي فقط.