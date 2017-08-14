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نيمار: البعض يظن أن الرحيل عن برشلونة «بمثابة الموت»

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نيمار: البعض يظن أن الرحيل عن برشلونة «بمثابة الموت» نيمار: البعض يظن أن الرحيل عن برشلونة «بمثابة الموت»

التحرير

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ظهر البرازيلي نيمار دا سليفا، بمستوى مميز للغاية في مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان، أمس الأحد، وذلك بعدما سجل هدف وصنع اثنين آخرين أمام فريق جوينجامب في الدوري الفرنسي، ليعرب اللاعب البرازيلي عن سعادته الكبيرة بتواجده في فرنسا حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأوضح نيمار، أنه يشعر بالهدوء ويدرك تمامًا صعوبات الرحيل عن برشلون، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة الكبيرة لتواجده في صفوف باريس سان جيرمان.

وأكد نيمار على أن البعض يظن بأن الرحيل عن برشلونة بمثابة الموت، ولكن العكس صحيح حيث يشعر بأنه دبت بداخله الروح من جديد، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية باللعب في مباراة الأمس خاصة أن كرة القدم تبقى واحدة باختلاف الدولة والمدينة والفريق.

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وأشار اللاعب البرازيلي، إلى الأمر الهام هو فوز باريس سان جيرمان خاصة أن الفريق لعب بشكل مميز وقدم مباراة كبيرة، وبعد صناعته الهدف الثالث الذي سجله كافاني، قال نيمار إنه يدرك تمامًا بأن الأوروجوياني لاعب عظيم للغاية، وسيحاول فهم طريقة لعبه جيدًا في المباريات التالية.

وأعرب نيمار، عن سعادته باللعب إلى جوار لاعبين مميزين من أمثال دي ماريا وفيراتي وموتا وداني ألفيس، والذين يجعلون الأمور تبدو سهلة للغاية على أرض الملعب.

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التحرير

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