البترول: إنجاز 70% من حقل «آتول» باستثمارات 3.8 مليار دولار

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، عن أن نسبة تقدم الأعمال في مشروع حقل "آتول" للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بلغت 70% إذ تم حفر 3 آبار وإكمال بئر منهم، ومن المخطط إنزال خط بقطر 20 بوصة، نهاية أغسطس الجاري، عن طريق المركب العملاق 7borealls.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمشروع تنمية حقل "آتول" للغاز الطبيعي، برئاسة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة تقدم الأعمال الجاري تنفيذها حاليا، باستثمارات تصل إلى 3.8 مليار دولار في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية، التابعة لشركة "بي بي" البريطانية، بهدف بدء إنتاج الغاز من الحقل في نهاية العام قبل الموعد المحدد.

وقال الملا، خلال الاجتماع، إن الوزارة تستهدف، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، سرعة تنمية حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، بهدف تحقيق الزيادات المخططة في معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، لتأمين احتياجات البلاد من إمدادات الطاقة.

وطالب الوزير، الشركات العاملة في مشروع حقل غاز "آتول" بمضاعفة حجم الأعمال لإنجاز العمل، وبدء إنتاج الغاز طبقا للبرامج المخططة والعاجلة التي تم الالتزام بها أمام الدولة، مضيفا أن العمل بمشروعات إنتاج الغاز الكبرى الجاري تنفيذها يتطلب الأيدي العاملة المدربة والماهرة.

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وأكد أهمية تدعيم المعاهد التدريبية المتخصصة في شركات البترول، لإعداد العمالة المؤهلة للعمل بتلك المشروعات الكبرى.

ومن جانبه، أوضح رئيس الشركة الفرعونية للبترول، حسن عبادي، أن الشركة قاربت على الانتهاء من تصنيع خطوط الكهرباء والتحكم الآلي تحت الماء، وجار إجراء الاختبارات النهائية بوحدات مواقع الضغوط العالية بالنرويج.

وأشار عبادي إلى أنه تم تركيب 3 رؤوس آبار تحت سطح الماء بعمق 950 مترا، مضيفا أنه تم توريد المعدات بالمحطة البرية بموقع حابي، وجار تنفيذ أعمال التركيبات، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط المتكثفات قطر 6 بوصات المتجه إلى محطة الجميل.