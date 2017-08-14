مقلب قمامة ببنها يهدد كوبري المنصورة والطريق الزراعي (صور)

التحرير

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لم تجد الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، مكانًا لتجميع القمامة بمدينة بنها "عاصمة المحافظة"، سوى أسفل وبجوار كوبري المنصورة الواقع على الرياح التوفيقي، ما ينذر بحدوث كارثة تهدد جسم الكوبرى وطريق مصر – إسكندرية الزراعي، وسط تجاهل من المسئولين.

ويقول أحمد جودة، من مدينة بنها، إن "المقلب موجود منذ عشرات السنين بهذه الحالة، وأي مسئول يدخل المجلس ميعملش حاجة، وكل شوية أطنان القمامة بتزيد".

وأضاف، في تصريحات للتحرير: "شكلنا هنفضل على الوضع كده لحد ما تحصل كارثة وبعدين الأجهزة تتحرك".

"النيران مشتعلة دايمًا".. هكذا وصف خالد عبد الحميد، من كفر شكر الحال، إذ تشتعل النيران بشكل مستمر ما يؤدي إلى تلوث البيئة وحجب الرؤية على طريق مصر إسكندرية الزراعي، مما يشكل خطرًا داهمًا على حياة سائقي السيارات والمواطنين ووقوع الحوادث، فضلا عن الإضرار بجسم الكوبري نتيجة تفاعل القمامة ونشوب الحرائق.

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وتساءل جلال السيد، أحد سكان قرية ميت راضي القريبة من المقلب، كيف يكون هذا المنظر على مرأى ومسمع من المسئولين؟ حتى أصبحت القمامة تهدد الصغار والكبار بالأمراض الصدرية، ناهيك عن الروائح الكريهة التي تنبعث منها، مطالبًا اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية بنقل المقلب بعيدًا عن هذه المنطقة حفاظًا على أرواح المواطنين.

من جانبها، قالت نجوى العشيري، رئيس مدينة بنها لـ "التحرير"، إن هذا المكان مقلب وسيط لتجميع القمامة ونقلها بسيارات للمدفن الصحي بأبو زعبل، لكن بعض المواطنين والمزراعين يشعلون النار في القمامة والحماية المدنية تقوم بإطفائها، لافتة إلى التحرك نحو اتخاذ إجراءات نقل هذا المقلب بعيدًا عن هذا المكان خلال الفترة المقبلة.