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وزير النقل: نحتاج ميزانية 10 ملايين سنويا (فيديو)

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وزير النقل: نحتاج ميزانية 10 ملايين سنويا (فيديو) وزير النقل: نحتاج ميزانية 10 ملايين سنويا (فيديو)

التحرير

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قال هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن تكلفة تجديد كيلومتر قضبان يحتاج إلى 6 مليون جنيه، موضحا أنه يجب أن تكون ميزانية السكة الحديد 10 ملايين جنيه سنويًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بحضور اللواء سعيد طعيمة، رئيس اللجنة، لمناقشة ملف السكة الحديد وأوضاع المرفق، على خلفية حادث قطاري الإسكندرية.

وأضاف عرفات أن تطوير كهربة الإشارات يحتاج إلى 2 مليار وربع المليار جنيه، متابعا: "على مدار الـ9 سنوات الماضية، تم تطوير 135 مزلقانا، وخلال الخمسة أشهر الماضية، تم تطوير 56 مزلقانا".

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يذكر أن قطارين اصطدما، الجمعة الماضية، في منطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن وفاة 42 شخصا وإصابة 143 آخرين.

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التحرير

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