براءة 17 موظفًا بالنيابة ومحامين من تهمة الرشوة بالغربية

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قضت محكمة جنايات طنطا، اليوم الاثنين، ببراءة 17 متهمًا منهم موظفين بنيابة أول طنطا ومحامين ومواطنين من تهمة الرشوة المالية والجنسية، والتي حررتها لهم هيئة الرقابة الإدارية منذ 4 سنوات .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جورج راشد وعبد العظيم عبد الهادي بأمانة سر عزت خليل .

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ترجع وقائع القضية إلى عام 2013 عندما قامت هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على المتهمين ومنهم محامين وموظفين بنيابة أول طنطا ومواطنين متهمين في قضايا، وأخرين بتهمة الرشوى المالية والجنسية، وأحيل المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وقدمتهم جميعا للمحاكمة الجنائية.

وبتدوال القضية بالجلسات تم نظر الدعوى ودفع المحامين ببطلان الإجراءات ونفوا الاتهامات عنهم ثم قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين.