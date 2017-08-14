أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

براءة 17 موظفًا بالنيابة ومحامين من تهمة الرشوة بالغربية

Google+ Print
براءة 17 موظفًا بالنيابة ومحامين من تهمة الرشوة بالغربية براءة 17 موظفًا بالنيابة ومحامين من تهمة الرشوة بالغربية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قضت محكمة جنايات طنطا، اليوم الاثنين، ببراءة 17 متهمًا منهم موظفين بنيابة أول طنطا ومحامين ومواطنين من تهمة الرشوة المالية والجنسية، والتي حررتها لهم هيئة الرقابة الإدارية منذ 4 سنوات .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جورج راشد وعبد العظيم عبد الهادي بأمانة سر عزت خليل .

شاهد أيضا

ترجع وقائع القضية إلى عام 2013 عندما قامت هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على المتهمين ومنهم محامين وموظفين بنيابة أول طنطا ومواطنين متهمين في قضايا، وأخرين بتهمة الرشوى المالية والجنسية، وأحيل المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وقدمتهم جميعا للمحاكمة الجنائية. 

وبتدوال القضية بالجلسات تم نظر الدعوى ودفع المحامين ببطلان الإجراءات ونفوا الاتهامات عنهم ثم قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور)

مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور)