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السادات يطالب بتحصين المرشحين للانتخابات الرئاسية من حملات التشوية

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السادات يطالب بتحصين المرشحين للانتخابات الرئاسية من حملات التشوية السادات يطالب بتحصين المرشحين للانتخابات الرئاسية من حملات التشوية

التحرير

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طالب محمد انور السادات المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بمراعاة إصدار قرارات وقواعد تضمن ضوابط صارمة لحماية مرشحي الرئاسة من البلاغات الكيدية والحملات الإعلامية الممنهجة، التي تهدف إلى إقصاء المرشحين أو التشهير بهم والنيل من سمعتهم، وإقصاءهم من المنافسة الانتخابية.

وأشار السادات في بيان له اليوم، إلى أهمية أن تعمل الدولة من خلال الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة على تطمين من يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك من خلال آليات وقوانين تكون بمثابة ضمانات وتعهدات تلتزم بها الدولة وتساهم في نزاهة الانتخابات، على أن تشتمل هذه الضمانات تكافؤ الفرص في وسائل الإعلام المختلفة وحيادية مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ومراقبة المجتمع المدني عليها.

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وتابع: «لا أحد فوق النقد أو المحاسبة طالما تتم فى إطار القانون والنقد البناء لا فى إطار الاغتيال المعنوى للمرشحين لصالح مرشح معين وإلا فإن الانتخابات القادمة سوف تكون عملية شكلية وتحصيل حاصل وليس تنافساً شريفاً يعبر عن إرادة المصريين».

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التحرير

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