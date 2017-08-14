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وزير الإسكان: بعثة «الصحة» أقامت عيادات تردد عليها 233 حاجًا في يومين

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وزير الإسكان: بعثة «الصحة» أقامت عيادات تردد عليها 233 حاجًا في يومين وزير الإسكان: بعثة «الصحة» أقامت عيادات تردد عليها 233 حاجًا في يومين

التحرير

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كتب- علي هارون وأحمد جاد:

قال المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان ورئيس بعثة الحج لهذا الموسم، «شرف لي أن أكون رئيسا لبعثة الحج لهذا العام وأدعو الله أن يقدرني عليها».

وأضاف مدبولي خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه بمجرد توليه رئاسة بعثة الحج أجرى الاتصالات للتنسيق مع كل الأطراف المعنية بالحج، لافتا إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتمع مؤخرا مع كل ممثلي الوزارات المعنية بموسم الحج لمراجعة الترتيبات، وتم خلال الاجتماع عرض الحجوزات للحجاج في مكة والمدينة وترتيبات أداء الحجاج شعائر الحج.

وأشار مدبولي إلى أن بعثة وزير الصحة، وصلت الأراضي المقدسة، وأقامت العيادات هناك، مشيرا إلى أنه راجع مع وزير الصحة أرقام تردد الحجاج على العيادات فأخبره بأنه تردد على العيادات في اليوم الأول 130 وفي ثاني يوم 103حجاج، موضحا أنه لا يوجد أي حالة تستدعي الذهاب للمستشفى.

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وقال وزير الإسكان، إنه تمت مراجعة أماكن إقامة الحجاج بالاتفاق مع الجانب السعودي كما تم مراجعة ترتيبات النقل، مضيفا «نأمل أن يمر موسم الحج هذا العام بسلام وأمان».

ولازال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مع ممثلي ، مستمرا لمناقشة ترتيبات موسم الحج للعام الحالي.

وشارك في الاجتماع بالإضافة لوزير الإسكان، المهندس مصطفى مدبولي، ممثلا عن وزارات التضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والسياحة، والداخلية.

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التحرير

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