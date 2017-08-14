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عودة حركة القطارات بكفر الشيخ بعد توقفها لأكثر من ساعة

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عودة حركة القطارات بكفر الشيخ بعد توقفها لأكثر من ساعة عودة حركة القطارات بكفر الشيخ بعد توقفها لأكثر من ساعة

التحرير

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انتظمت حركة القطارات بكفر الشيخ ذهابا وإيابا، بعد توقفها لأكثر من ساعة، اليوم الإثنين، بسبب تعطل قطار "شربين - طنطا"، عقب وجود عطل فني في جرار القطار بالقرب من مدخل بكفر الشيخ.

يذكر أن محطة السكة الحديد بكفر الشيخ شهدت، اليوم الإثنين، ازدحامًا شديدًا نتيجة توقف حركة سير القطارت جراء عطل في الجرار الخاص بقطار "شربين - طنطا "رقم 482 المتجه لكفر الشيخ ومنها لقلين وطنطا، إذ قفز الركاب من عربات القطار خوفًا من ملاقاة مصير ضحايا قطاري الإسكندرية.
 
في الوقت نفسه، نفى مصدر بسكة حديد كفرالشيخ، لـ "التحرير"، حدوث أي حرائق بعربات القطار.

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كان قطاران اصطدما، الجمعة الماضية، في منطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن وفاة 42 شخصا وإصابة 143 آخرين.

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التحرير

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