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استقبال شعبي للسيسي في تنزانيا (فيديو)

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استقبال شعبي للسيسي في تنزانيا (فيديو) استقبال شعبي للسيسي في تنزانيا (فيديو)

التحرير

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استقبل الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، اليوم الإثنين، الرئيس عبد الفتاح بمطار دار السلام، وسط أجواء احتفالية ودية، وأدت بعض الفرق فقرات راقصة وموسيقية حاملين الأعلام المصرية والتنزانية ترحيبا بالرئيس.

وحمل عدد من المواطنين الأعلام المصرية وقدموا عروضا فلكلورية ورددوا الأغاني الشعبية، احتفاء بزيارة السيسي.

وغادر السيسي، القاهرة، صباح اليوم الاثنين، متوجها إلى تنزانيا في بداية جولة إفريقية تستغرق 4 أيام، تشمل رواندا، الجابون، وتشاد.

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وتأتي الجولة في إطار انفتاح على القارة الإفريقية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في كافة المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، تدعيم التعاون مع هذه الدول على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

ومن المنتظر أن يعقد السيسي خلال الجولة، جلسات مباحثات ثنائية مع زعماء ومسئولي تلك الدول، بهدف بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكيفية التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة، آخذا في الاعتبار عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي.

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التحرير

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