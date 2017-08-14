النقل: مطورناش السكة الحديد من حرب الاستنزاف.. والبشر سبب المصايب

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن هيئة السكة الحديد تعتمد على العنصر البشرى بنسبة تتعدى 90%، وهي إحدى أبرز مشكلات القطاع، مشيرا إلى أن هذه النسبة عكس ما يتم في الدول الغربية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بحضور اللواء سعيد طعيمة، رئيس اللجنة، لمناقشة ملف السكة الحديد وأوضاع المرفق، على خلفية حادث قطارى الإسكندرية.

وذكر عرفات: "إحنا متأخرين عن دول العالم أكتر من 30 سنة، الاعتماد على العنصر البشري سبب رئيسي في المصايب السودا المتكررة".

وأضاف أنه لن يتحدث عن تفاصيل حادث قطاري الإسكندرية، كون الأمر محل تحقيق حاليا، موضحا: "التكلفة المبدئية لتطوير الخطوط الطوالي للهيئة 45 مليار جنيه، وإجمالي التكلفة المطلوبة لتطوير الخطوط كلها يزيد على 100 مليار جنيه".

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وشدد وزير النقل على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لهيئة السكة الحديد في إطار تنفيذ خطة متكاملة لتطوير القطاع.

وتابع أنه شرح للرئيس عبد الفتاح السيسي مشكلات البنية، مضيفا: "أكدت أنه لم يتم تطوير الهيئة منذ حرب الاستنزاف، والرئيس مهتم جدا بخطة التطوير التى تنقسم لمشروعات هندسية وبرنامج للتدريب".

وأكد أن هناك مشروعات جارية للتطوير، بتكلفة تزيد على 6 مليارات جنيه، موضحا: "تطوير الكيلو متر الواحد إلكترونيا يتكلف 21 مليون جنيه، وتطوير البنية التحتية الممثلة في القضبان والسيمافورات والمزلقانات أهم كثيرا من تطوير المحطات".

يذكر أن قطارين اصطدما، الجمعة الماضية، في منطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن وفاة 42 شخصا وإصابة 143 آخرين.