تجديد حبس 3 متهمين 15 يوماً بتهمة بيع "ملابس عسكرية" بدون ترخيص

كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم ببيع "ملابس العسكرية" محظور بيعها وبدون ترخيص.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة باب الشعرية، معلومات تفيد بأن صاحب محل لتجارة الملابس العسكرية، ومدير المحل، وعامل، بحوزتهم كمية كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية داخل مخزن في المنطقة.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وباستهداف المخزن، ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين وضبطت في المخزن 14 أفارول مموه، و42 بنطلون أسود، و6 بنطلون زيتى، و 21 بلوفر اسود، و 29 بلوفر زيتي، و 55 زنط أسود، و 2 زنط زيتي.

كما ضبطت في المخزن 12 بيجامة تمريض، و5 ملاية سرير طبي، و500 شراب أميري، وماكينة خياطه تستخدم في تصنيع الملابس.

بمناقشة المتهمين عن مصدر المضبوطات أعترف المتهم الأول بأنه استأجر المخزن لممارسة عمله في بيع الملابس العسكرية بدون ترخيص، وبمواجهة المتهمين الثاني والثالث أيدا اقوال الأول فتحرر لهم المحضر اللازم.