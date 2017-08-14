أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تجديد حبس 3 متهمين 15 يوماً بتهمة بيع "ملابس عسكرية" بدون ترخيص

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تجديد حبس 3 متهمين 15 يوماً بتهمة بيع "ملابس عسكرية" بدون ترخيص

01:38 م الإثنين 14 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم ببيع "ملابس العسكرية" محظور بيعها وبدون ترخيص.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة باب الشعرية، معلومات تفيد بأن صاحب محل لتجارة الملابس العسكرية، ومدير المحل، وعامل، بحوزتهم كمية كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية داخل مخزن في المنطقة.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وباستهداف المخزن، ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين وضبطت في المخزن 14 أفارول مموه، و42 بنطلون أسود، و6 بنطلون زيتى، و 21 بلوفر اسود، و 29 بلوفر زيتي، و 55 زنط أسود، و 2 زنط زيتي.

كما ضبطت في المخزن 12 بيجامة تمريض، و5 ملاية سرير طبي، و500 شراب أميري، وماكينة خياطه تستخدم في تصنيع الملابس.

بمناقشة المتهمين عن مصدر المضبوطات أعترف المتهم الأول بأنه استأجر المخزن لممارسة عمله في بيع الملابس العسكرية بدون ترخيص، وبمواجهة المتهمين الثاني والثالث أيدا اقوال الأول فتحرر لهم المحضر اللازم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رفض استئناف شرطي على حبسه بتهمة تهريب رجل أعمال

    أخبار

  • رفض دعوى بطلان حُكم تغريم باسم يوسف 100 مليون لصالح "CBC"

    أخبار

  • لهذه الأسباب.. رفضت المحكمة تعويض مريض 200 ألف جنيه من وزير الصحة

    أخبار

  • رفض استئناف 3 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" على حبسهم 15يومًا

    أخبار

إعلان

6605687e5e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة