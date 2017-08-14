دراسة بريطانية: بعض لوحات مفاتيح الكمبيوتر "أقذر" من المرحاض.. والسبب

كتب - هشام عواض:

يعتقد البعض أن كل شئ لامع هو في الأصل نظيف، ولكن ليس من الجيد تصحيح تلك العلامة، كثيرا ما نرى لوحة مفاتيح الكمبيوتر لامعة مع أنها غير نظيفة ، ووفقا لدراسة بريطانية تم اكتشاف أنواعًا من البكتيريا الخطرة في مكتب بوسط لندن، بالرغم من ظهور "الكيبورد" بشكل لامع إلا أنها تحوي عدد من من البكتريا يفوق الذي في مرحاض.

واختبرت جهة صحية بريطانية مكتبًا في وسط العاصمة البريطانية لندن، فيه 33 لوح مفاتيح كومبيوتر. فاكتشف المتخصصون أن أربعة ألواح مفاتيح يمكن تصنيفها على أنها خطرة ومسببة للعدوى. كما اكتشفوا أن واحدًا منها يحتوي على بكتيريا وجراثيم أكثر من مقعد مراحيض في نفس المكتب، بحسب موقع "businessinsider".

وقال الخبراء إن واحدًا من الأسباب ربما هو تناول الطعام على نفس سطح المكتب، حيث يمكن أن تتساقط أجزاء من الطعام على لوح المفاتيح وتتسبب في نمو أنواع البكتيريا. وكما هو متوقع فإن واحدًا من أسباب تلوث لوحة المفتاح هو عدم غسل الأشخاص لأيديهم قبل الخروج من المراحيض، لذا تم رصد بعض أنواع البكتيريا المكتشفة مثل:

-Staphylococcus aureus المكورات العنقودية الذهبية وهي بكتيريا من الميكروبات البشرية لكنها أحيانا تسبب بعض الأمراض، مثل تجرثم الدم والتهاب الرئة، وأمراض أخرى.

- بكتيريا Pseudomonas بسويدوموناس وتعرف بالبكتريا بالزائفة، وهي كائنات دقيقة أحادية الخلية ومقاومة عادة للمضادات الحيوية، وهي سلسلة مختلفة من البكتيريا تسبب كثيرًا من الأمراض.

- بكتيريا Escherichia coli"ايكولاي" تعيش غالبًا في الأمعاء الغليظة في الإنسان ويشير انتشارها على تلوث المياه. كما أنها من أهم مسببات أمراض الجهازين البولي والمعوي.

لكن هذه الظاهرة ليست في المكاتب فقط، بل أكتشف الباحثون أن موظفيّن في مستشفى أصيبا بنفس البكتيريا بعد استعمال لوحة مفاتيح واحدة.

ولتجنب تلوث لوحة المفاتيح لكومبيوترك فإن عليك فصل لوحة المفاتيح عن الكومبيوتر قبل مغادرتك المكتب. وعليك تنظيف اللوحة يوميًا بورق مطهر. كما يمكنك أيضاً استعمال غطاء لوحة المفاتيح وتطهيره بين الحين والآخر. ولا تنسى غسل يديك بشكل متكرر، وعدم لمس الفم أو الأنف والعين مباشرة خلال استعمالك لوحة المفاتيح.