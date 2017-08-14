159 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في العام الدراسي المقبل بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن هناك 159 مدرسة جديدة، ستدخل العمل خلال العام الدراسي الجديد، تم الانتهاء من 44 مدرسة منها تضم 750 فصلًا، وجار العمل في 115 مدرسة أخرى تضم 1763 فصلًا جديدًا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها صباح اليوم الاثنين، لتفقد بعض المدارس التي تم الانتهاء من إنشائها حديثًا بمركزي كفر الدوار، وأبو حمص، وهي:

(مدرسة عزيز المصري الإعدادية بمدينة كفر الدوار، المكونة من 2 مبنى وتضم 29 فصلًا ومعملين، وصالة متعددة الأغراض وحجرتين مجالات ومكتبتين، بالإضافة إلى تطوير المبنى القديم الذي يضم 10 فصول بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، ومدرسة بني كفر الدوار الابتدائية، التي تضم مبنى جديد به 28 فصلًا بمشتملاته بالإضافة إلى حجرتين للتطوير والمجالات و8 قاعات مجهزة بتكلفة إجمالية 4 ملايين و800 ألف جنيه تشمل أعمال تجديد المبنى القديم بالمدرسة وتجهيزه ليصبح خاص برياض الأطفال).

وتفقدت المحافظ أعمال التوسعات بمدرسة الشهيد عرفان بدر بأبو حمص، لإنشاء 12 فصلًا جديدًا بتكلفة 2 مليون و750 ألف جنيه، ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من هذه