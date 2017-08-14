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"أنت أقوى من المخدرات": 5 لقاءات للتوعية بخطورة الإدمان في المنيا

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مصراوي Masrawy

"أنت أقوى من المخدرات": 5 لقاءات للتوعية بخطورة الإدمان في المنيا

01:18 م الإثنين 14 أغسطس 2017

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المنيا ـــ ريمون الراوي:

بدأت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، سلسلة لقاءات للتوعية الشباب بخطورة الإدمان والمخدرات، بكافة مراكز محافظة المنيا، ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي تنظم فعالياتها على مستوى محافظات الجمهورية.

ونظم لقاء اليوم بقرية نزلة حسين بمركز المنيا، للتعريف بخطورة الإدمان والمخدرات على صحة الفرد والأسرة والآثار المدمرة للمخدرات على المجتمع وأهمية العلاج المبكر لمن وقع في دائرة الإدمان.

وقالت مارية نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بالمنيا، إن البرنامج يشمل 5 لقاءات على مدار الأسبوع حيث تم تنظيم لقاء بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، ولقاء آخر بقرية حلوة بمركز مطاي، يعقبه غدًا الأربعاء بقرية شلقام بمركز بني مزار وتختتم اللقاءات بقرية أبيوها بمركز أبو قرقاص.

وقدم الدكتور نبيل علام، بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عرضًا عن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة التعاطي والإدمان في المجتمع وأضرار المخدرات على مستقبل الوطن خاصة أنها تستهدف الشباب بشكل كبير، مؤكدًا أن الخلل والتفكك الأسري يعد عاملًا رئيسًيا في تلك الأزمة.

وعبر أحمد نبيل رئيس قرية نزلة حسين، عن سعادته بتنظيم مثل تلك اللقاءات بالقرى لتوعية الشباب بخطورة الإدمان، معبرًا عن أمنيته بتنظيم العديد من اللقاءات التي تهدف إلى حماية الشباب وتنمية فكرهم.

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