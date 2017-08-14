تعرف على نتائج قرعة الموسم الجديد.. ومشوار الأهلي والزمالك بالدوري

التحرير

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أسفرت قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2017 - 2018) والتي أُجريت اليوم الإثنين، بمقر اتحاد الكرة عن مواجهة الأهلى نظيره الزمالك في الجولتين 17 و34.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي بالجولة الحادية عشر.

فى حين جاءت مباريات الجولة الأولى كالتالى:

- الاتحاد والإسماعيلي.. إنبي وسموحة.. المصري ودجلة.. الداخلية وبتروجيت.. الإنتاج والزمالك.. الأهلي والجيش.. الأسيوطي والمقاصة.. المقاولون والرجاء.. طنطا والنصر.

«التحرير» تنشر جدول مباريات الأهلي كالتالي:

1-الأهلي × طلائع الجيش

2-الأهلي × المقاصة

3-الأهلي × الرجاء

4-الأهلي × الإسماعيلي

5-الأهلي × الاتحاد

6-الأهلي × المقاولون

7-الأهلي × الأسيوطي

8-الأهلي × النصر

9-الأهلي × الإنتاج الحربي

10-الأهلي × الداخلية

11 -الأهلي × المصري

12الأهلي × إنبي

13الأهلي × طنطا

14-الأهلي × سموحة

15-الأهلي × دجلة

16- الأهلي × بتروجت

17-الأهلي × الزمالك

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وفيما يلي جدول مباريات الزمالك:

1-الزمالك × الإنتاج

2-الزمالك×الداخلية

3-الزمالك×المصري

4-الزمالك×إنبي

5-الزمالك×طنطا

6-الزمالك×سموحة

7-الزمالك×دجلة

8-الزمالك×بتروجت

9-الزمالك×النصر

10-الزمالك×طلائع الجيش

11-الزمالك×المقاصة

12-الزمالك×الرجاء

13-الزمالك×الإسماعيلي

14-الزمالك×الاتحاد

15-الزمالك×المقاولون العرب

16-الزمالك×الأسيوطي

17-الزمالك×الأهلي

وفاز الأهلي بلقب الموسم الأخير من المسابقة، بعدما تفوق على المقاصة الذي حل وصيفًا، وتأهل معه لدوري أبطال إفريقيا، في الموسم المقبل، بينما حل الزمالك ثالثا، ومن حلفه المصري البورسعيدي، وتأهلا لكأس الكونفيدرالية.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، حدد يوم 9 من شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.