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حلم المونديال.. أزمة في الفراعنة بسبب كريم حافظ

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حلم المونديال.. أزمة في الفراعنة بسبب كريم حافظ حلم المونديال.. أزمة في الفراعنة بسبب كريم حافظ

التحرير

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علمت «التحرير»، أن هناك أزمة في منتخب ، بسبب كريم حافظ، لاعب لانس الفرنسي، لارتباطه بمباراة مع فريقه يوم 28 أغسطس الجاري، في دوري الدرجة الثانية.

وكان من المفترض انضمام المحترفين للمنتخب يوم 28 أغسطس استعدادًا لمواجهة أوغندا.

وطلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة هيكتور كوبر، من كريم حافظ، التحدث مع المدير الفني لفريقه لانس، لحصول اللاعب على إذن لعدم المشاركة في مباراة فريقه الفرنسي بدوري الدرجة الثانية.

واتفق مسئولو على أنه في حالة فشل اللاعب في الحصول على إذن، سيلحق بالبعثة مباشرة في أوغندا، حيث أن المنتخب سيسافر عصر يوم 29 أغسطس الجاري.

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ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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التحرير

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