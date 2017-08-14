حلم المونديال.. المنتخب يكشف مصير «المحمدي» من مواجهة أوغندا

التحرير

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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، أبدى إعجابه باثنين من لاعبي منتخب المحليين، الذي يقوده حمادة صدقي.

وقال المصدر، إن كوبر أبدى إعجابه بقدرات الثنائي أيمن أشرف، وحسام حسن، وسيكون لهما دورًا مع المنتخب المرحلة المقبلة، وذلك أدائهما الجيد أمام المغرب أمس الأحد ضمن تصفيات كأس الأمم للمحليين.

من جانبه أكد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، أن أحمد المحمدي الظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي، سيتواجد بشكل طبيعي مع الفراعنة أمام أوغندا، ولن تمنعه إصابته من المشاركة.

وأوضح «أبو العلا» في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن المحمدي قام بعمل خياطة 10 غرز في موضع إصابته خلال لقاء أستون فيلا في الجولة الأولى للدوري، ولن يلحق مباراة فريقه المقبلة.

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ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.