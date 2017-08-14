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حلم المونديال.. تحرش «وردة» يخرجه من حسابات كوبر أمام أوغندا

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حلم المونديال.. تحرش «وردة» يخرجه من حسابات كوبر أمام أوغندا حلم المونديال.. تحرش «وردة» يخرجه من حسابات كوبر أمام أوغندا

التحرير

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أكد مصدر داخل جهاز الوطني، أن عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني، أصبح خارج حسابات الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، أمام أوغندا، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه في حال ثبت اللاعب براءته من واقعة التحرش بزوجات زملائه، فانه لن يكون في قمة تركيزه، وبالتالي في حالة مشاركته لن يفيد المنتخب.

وعلمت «التحرير» أن نادي فيرينسي البرتغالي، فسخ عقد عمرو وردة، المعار من باوك اليوناني رسميًا.

وأضاف المصدر، أن الجهاز الإداري يقوم بحجز تذاكر طيران لعمرو وردة للحضور لمعسكر الفراعنة مثل باقي المحترفين، حيث فضل مسئولو المنتخب حجز تذاكر طيران ليحضر اللاعب للمعسكر لحين انتهاء التحقيق في اتهامه بالتحرش.

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ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال. 

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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التحرير

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