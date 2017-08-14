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وزير الدفاع يبحث مع رئيس الأركان الأردني تطورات الأوضاع بالمنطقة

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع يبحث مع رئيس الأركان الأردني تطورات الأوضاع بالمنطقة

01:11 م الإثنين 14 أغسطس 2017

وزير الدفاع يبحث مع رئيس الأركان الأردني تطورات الأوضاع بالمنطقة

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية والوفد المرافق له الذي يزور حاليا.

وذكر بيان للمتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول تطورات الأضاع على الساحتين العربية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، في ضوء المساعي المشتركة لكلا البلدين لتعزيز مجالات التعاون المشترك ومواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وكان الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، استقبل "فريحات" حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وعقد الجانبان لقاءً تضمن مناقشة العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء العلاقات العسكرية المتميزة التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين وسبل دعم وتعزيز اَفاق التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات في العديد من المجالات -حبسما أوضح البيان.

من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية بجهود مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف، ودورها الداعم للأمن والإستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأردني بالقاهرة.

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مصراوي Masrawy

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