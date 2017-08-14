في 24 ساعة.. ضبط 52 قضية تموينية بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

حررت مديرية التموين بالمنيا عدد 52 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 27 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية، ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر، وقضايا أخرى متنوعة ما بين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، عدم حمل شهادة صحية، عدم نظافة أدوات العجن.

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير عدد 7 قضايا مخالفة منها عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر المقرر وصلاحية وقضايا مواد بترولية وغش.

وفي مجال متابعة ومراقبة البداليين التموينيين، جرى تحرير 18 قضية تموينية، منها عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل، وعدم الإعلان عن أسعار ووصول المقررات التموينية، وتحرير محاضر لأصحاب محلات بالغلق أثناء مواعيد صرف المقررات التموينية بما يخالف القرارات والقوانين التموينية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحويل الأمر للنيابة العامة.