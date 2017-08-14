أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

في 24 ساعة.. ضبط 52 قضية تموينية بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في 24 ساعة.. ضبط 52 قضية تموينية بالمنيا

01:04 م الإثنين 14 أغسطس 2017

في 24 ساعة.. ضبط 52 قضية تموينية بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

حررت مديرية بالمنيا عدد 52 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 27 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية، ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر، وقضايا أخرى متنوعة ما بين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، عدم حمل شهادة صحية، عدم نظافة أدوات العجن.

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير عدد 7 قضايا مخالفة منها عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر المقرر وصلاحية وقضايا مواد بترولية وغش.

وفي مجال متابعة ومراقبة البداليين التموينيين، جرى تحرير 18 قضية تموينية، منها عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل، وعدم الإعلان عن ووصول المقررات التموينية، وتحرير محاضر لأصحاب محلات بالغلق أثناء مواعيد صرف المقررات التموينية بما يخالف القرارات والقوانين التموينية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحويل الأمر للنيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 28 محكومًا عليهم و113 مخالفة مرورية خلال حملة بالعريش

    أخبار

  • حبس 4 موظفين بـ"تموين الفيوم" لاستيلائهم على 1460 بطاقة ذكية

    أخبار

  • ضبط 13 قضية تموينية في حملة تفتيشية بأسوان

    أخبار

  • تحرير 98 محضرا بمخالفات تموينية في المنيا

    أخبار

إعلان

1cfb0df3d8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه