وكيل هيئة الصحافة: مصر تتعرض لمؤامرة تستهدف إسقاط الدولة

كتبت - هاجر حسني:

قال عبد الله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن مصر مازالت تتعرض لمؤامرة تستهدف إسقاط الدولة وتعميمها.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "مكافحة الإرهاب" والذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، اليوم الاثنين، أن العمليات الإرهابية في سيناء بالتحديد بدأت تنحسر نتيجة لدور رجال القوات المسلحة، لافتًا إلى أن جيش مصر مازال النواة الصلبة في مواجهة أي مخططات تستهدف مصر بجانب الدور الشعبي.

وأشار حسن، إلى أن الإعلام القومي والخاص له دور مهم في أن يكون مساندًا لهذه الجهود في مواجهة مثل تلك الموامرات.

وتابع: "هذه الأيام هي ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية والذي كان يعتبر بمثابة خطر يهدد الوطن، واستعادت مصر بعد ذلك الأمن والأمان، وشهدت حركتي السياحة والاستثمار تحسنًا ملحوظًا".

وقال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الحرب الدائرة الآن والذي يد الإرهاب أداءها الرئيسية، هي مؤامرة خبيثة تستوجب التصدي لها بقوة.

وأضاف أن دورهم كعمال هو زيادة الانتاج والنهوض باقتصاد البلاد، موجهًا التحية لرجال الجيش والشرطة، مثمنًا التضحيات التي يقومون بها.