أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وكيل هيئة الصحافة: مصر تتعرض لمؤامرة تستهدف إسقاط الدولة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وكيل هيئة الصحافة: تتعرض لمؤامرة تستهدف إسقاط الدولة

12:30 م الإثنين 14 أغسطس 2017

وكيل هيئة الصحافة: مصر تتعرض لمؤامرة تستهدف إسقاط الدولة

كتبت - هاجر حسني:

قال عبد الله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن مصر مازالت تتعرض لمؤامرة تستهدف إسقاط الدولة وتعميمها.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "مكافحة الإرهاب" والذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، اليوم الاثنين، أن العمليات الإرهابية في سيناء بالتحديد بدأت تنحسر نتيجة لدور رجال القوات المسلحة، لافتًا إلى أن جيش مصر مازال النواة الصلبة في مواجهة أي مخططات تستهدف مصر بجانب الدور الشعبي.

وأشار حسن، إلى أن الإعلام القومي والخاص له دور مهم في أن يكون مساندًا لهذه الجهود في مواجهة مثل تلك الموامرات.

وتابع: "هذه الأيام هي ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية والذي كان يعتبر بمثابة خطر يهدد الوطن، واستعادت مصر بعد ذلك الأمن والأمان، وشهدت حركتي السياحة والاستثمار تحسنًا ملحوظًا".

وقال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الحرب الدائرة الآن والذي يد الإرهاب أداءها الرئيسية، هي مؤامرة خبيثة تستوجب التصدي لها بقوة.

وأضاف أن دورهم كعمال هو زيادة الانتاج والنهوض باقتصاد البلاد، موجهًا التحية لرجال الجيش والشرطة، مثمنًا التضحيات التي يقومون بها.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الوطنية للصحافة": ندرس مشروع قانون تبادل المعلومات تمهيدًا لعرضه

    أخبار

  • شكري يؤكد للمبعوث الأمريكي: انفراج أزمة قطر مرهون بامتثال الدوحة لمطالبنا

    أخبار

  • ياسر رزق: صحفيون تعرضوا للاغتيال بسبب موقفهم في مكافحة الإرهاب

    أخبار

  • نائب: استقواء قطر بقوى إقليمية يؤكد ضعف موقفها

    أخبار

إعلان

9be93b40a9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري