أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السعودية تخصص رحلات جوية لنقل حجاج أسر شهداء فلسطين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تخصص رحلات جوية لنقل حجاج أسر شهداء فلسطين

12:54 م الإثنين 14 أغسطس 2017

السعودية تخصص رحلات جوية لنقل حجاج أسر شهداء فلسطين

الرياض (أ ش أ)
خصص برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، رحلات جوية خاصة لنقل ضيوف البرنامج من ذوي شهداء فلسطين من دولتي الأردن ومصر إلى المملكة، لأداء مناسك الحج عبر طائرات سعودية تابعة للخطوط الجوية السعودية.

جاء ذلك اليوم الاثنين عقب اجتماع نائب رئيس برنامج خادم الحرمين الشريفين الدكتور زيد بن علي الدكان مع رئيس لجنة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من ذوي شهداء فلسطين عبدالعزيز ناصر الصالح، والسكرتير الأول في سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة مطشر العنزي، بالجانب الفلسطيني الذي ضم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في السلطة الفلسطينية الشيخ يوسف أدعيس، ومسؤول جمعية ذوي الشهداء في الضفة الغربية خالد جبارين.

وبحث الاجتماع الأمور المتعلقة باستضافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من ذوي شهداء فلسطين، وتوفير سبل الراحة للحجاج، لتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل راحة وطمأنينة حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في السلطة الفلسطينية أن اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية متجذر منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وأن الخدمات التي تقدم للحجيج وعناية السعودية بالحرمين الشريفين وقاصديهما واضحة للعيان حيث تسخر جميع الإمكانيات لذلك.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تحديد 4 مواقع لاستقبال حجاج إفريقيا بالمسجد الحرام

    أخبار

  • خادم الحرمين يشكر ملك المغرب على رسالته للفوج الأول من الحجاج

    أخبار

  • إمام المسجد الحرام: الديار المقدسة ليست ميدانا للعصبيات المذهبية

    أخبار

  • وزراء إعلام الدول الـ4 يؤكدون أهمية التنسيق المشترك بينهم في مواجهة

    أخبار

إعلان

058db0c61c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات