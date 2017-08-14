السعودية تخصص رحلات جوية لنقل حجاج أسر شهداء فلسطين

الرياض (أ ش أ)

خصص برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، رحلات جوية خاصة لنقل ضيوف البرنامج من ذوي شهداء فلسطين من دولتي الأردن ومصر إلى المملكة، لأداء مناسك الحج عبر طائرات سعودية تابعة للخطوط الجوية السعودية.

جاء ذلك اليوم الاثنين عقب اجتماع نائب رئيس برنامج خادم الحرمين الشريفين الدكتور زيد بن علي الدكان مع رئيس لجنة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من ذوي شهداء فلسطين عبدالعزيز ناصر الصالح، والسكرتير الأول في سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة مطشر العنزي، بالجانب الفلسطيني الذي ضم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في السلطة الفلسطينية الشيخ يوسف أدعيس، ومسؤول جمعية ذوي الشهداء في الضفة الغربية خالد جبارين.

وبحث الاجتماع الأمور المتعلقة باستضافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من ذوي شهداء فلسطين، وتوفير سبل الراحة للحجاج، لتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل راحة وطمأنينة حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في السلطة الفلسطينية أن اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية متجذر منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وأن الخدمات التي تقدم للحجيج وعناية الحكومة السعودية بالحرمين الشريفين وقاصديهما واضحة للعيان حيث تسخر جميع الإمكانيات لذلك.