الفلبين: إنه أفضل وقت لشراء الدجاج رغم مخاوف أنفلونزا الطيور

مانيلا (د ب أ)

حثت الحكومة الفلبينية المواطنين، اليوم الاثنين، على عدم الذعر بسبب اكتشاف مرض أنفلونزا الطيور في أحد الاقاليم شمالي البلاد، مؤكدة أن الفيروس لا ينتقل إلى البشر.

وكانت الفلبين أكدت يوم الجمعة الماضي ظهور أولى حالات المرض فى البلاد، ما دفع وزارة الزراعة إلى إصدار أمر بإعدام نحو 200 ألف طائر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، إرنستو أبيلا: "حتى الآن لا يوجد دليل على أن سلالة أنفلونزا الطيور (التي تم اكتشافها) مضرة للبشر... ولكننا سنستمر في التحقق من هذا الأمر وفي اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة".

من ناحية أخرى، قال ايمانويل بينول، وزير الزراعة، في مؤتمر صحفي: "من الممكن تناول الدجاج بأمان، كما أنه من الممكن تناول البيض بأمان... إنه أفضل وقت لشراء الدجاج لأن سعره رخيص الآن."

وقد حددت وزارة الزراعة منطقة نصف قطرها كيلومتر واحد من موقع تفشي المرض، في بلدة سان لويس بإقليم بامبانجا (على بعد 50 كلم شمال مانيلا)، حيث سيتم إعدام جميع الطيور.

كما تم وقف حركة الطيور الحية ومنتجات الدواجن، من دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات من موقع تفشي المرض إلى مناطق أخرى في البلاد.

في الوقت نفسه، قالت أرلين فيتياكو، رئيسة قسم مكافحة الأمراض الحيوانية في مكتب الصناعات الحيوانية، إنه قد تم منذ أمس الأحد وحتى الآن إعدام أكثر من 18 ألف و600 من الدجاج والبط والسمان، وغيرها من الطيور.