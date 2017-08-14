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غابرييل: ميركل ترضخ لسياسة ترامب بخصوص العسكرة

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مصراوي Masrawy

غابرييل: ميركل ترضخ لسياسة بخصوص العسكرة

12:43 م الإثنين 14 أغسطس 2017

غابرييل: ميركل ترضخ لسياسة ترامب بخصوص العسكرة

وزير الخارجية الألماني

برلين (دويتشه فيله)
بعد إدراج زيادة النفقات الدفاعية في البرنامج الانتخابي للتحالف المسيحي، انتقد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل المستشارة ميركل، مؤكدا وجود مقترح بخفض نفقات الإعانات الاجتماعية لتمويل زيادة النفقات العسكرية.

قال وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين (14 أغسطس 2017) إن ميركل سمحت بتضمين البرنامج الانتخابي لتحالفها المسيحي هدف زيادة نفقات الدفاع لتصل إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، مضيفاً أن وكيل وزارة المالية المنتمي لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، يينس شبان، اقترح خفض نفقات الإعانات الاجتماعية لتمويل هذه الزيادة في نفقات الدفاع، وقال: "بالنسبة لي هذا بمثابة رضوخ للرئيس الأمريكي كنت أعتقد مؤخراً أنه لا يمكن أن يحدث".

وذكر غابرييل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الانتخابات التشريعية المقبلة في ألمانيا ستكون أيضا بمثابة "تصويتاً على ما إذا كانت ألمانيا ستبقى قوة سلام أم تابعا لهوس التسليح لدى ترامب".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب شركاءه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة نفقات الدفاع لتصل إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي المتفق عليها. وتبلغ نسبة نفقات الدفاع في ألمانيا حاليا 1.26% من الناتج المحلي الإجمالي.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، يتهم وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، المنتمي لحزب ميركل، بتقليص نفقات الدعم المخصصة للعاطلين لفترة طويلة عن العمل ولمراكز التوظيف في مشروع موازنة عام 2018.

وبحسب تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم، حدد شويبله في مشروع موازنة العام المقبل 4.285 مليار يورو لدعم العاطلين عن العمل وتشغيلهم، بتراجع قدره 258 مليون يورو مقارنة بالعام الجاري.

وقالت وزيرة العمل الألمانية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندريا ناليس، في تصريحات للصحيفة إنها تعتزم المكافحة من أجل حصول مراكز التشغيل على مخصصاتها المالية المطلوبة.

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