التحقيق في اعتداء مواطن على طبيبين بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قالت نقابة الأطباء بالأقصر في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها حررت محضرا ضد مواطن تعدي علي طبيب وطبيبة بالوحدة الصحية بقرية منشاة العماري بمدينة الأقصر بالضرب والسب أثناء تأدية عمله.

وأضاف نقيب الأطباء بالأقصر، الدكتور أحمد حمزة، أنه فوجئ ببلاغ من الدكتور عمرو ابو العينين، طبيب بالوحدة الصحية بمنشأة العماري يفيد بتعرضه للضرب والسب والقذف من مواطن يدعى "أ. م" أثناء دفاعه عن زميلته الدكتورة "دنيا. ح" الطبيبة بالوحدة، والتي تعرضت للسب والقذف من نفس المواطن على خلفية رفضها مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الوحدات الصحية، وعدم إعطاء أحد المرضى المرافقين للمواطن المذكور أحد أنواع الأدوية التي لا يسمح بأخذها في الوحدة الصحية، وتؤخذ عن طريق المستشفى خوفًا على المريض وحرصًا على صحته وسلامته.

وأضاف أنه تم التأكد من صحة المعلومات وعدم تخاذل الطبيب والطبيبة وتطبيقهم للوائح والقوانين المنظمة لعمل الوحدات الصحية، كما تبين أن الطبيب والطبيبة والمتواجدين في مواقعهم الوظيفية أدوا واجبهم الوظيفي والإنساني على الوجه الأمثل، ونصحوا المريض بالتوجه لأقرب مستشفى لأخذ العلاج المحظور اعطائه داخل الوحدة الصحية، إلا أن أحد المرافقين للمريض اعتدى على الطبيبة بالسب والقذف وعلى الطبيب بالضرب والسب والقذف.

ووجه محافظ الأقصر، محمد بدر بالتحقيق في الواقعة، وكلف العميد أحمد طارق، رئيس مدينة الأقصر للتوجه للوحدة الصحية ومتابعة الواقعة وإعداد تقرير مفصل بها مشددًا على حماية حقوق الأطباء الذين يؤدون عملهم بضمير وتطبيق القانون على الجميع مع الحفاظ على صحة وسلامة المرضى.