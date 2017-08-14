القبض على شاب نشر صورا عارية لطالبة على "فيس بوك" بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، القبض على شاب نشر صور عارية لطالبة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وورد لقسم شرطة كفر الدوار محضر أحوال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فرع غرب الدلتا، بلاغًا من " أ. م" 19 عامًا، طالبة، ومقيمة قلعة الخليفة، القاهرة، بتضررها من وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشر مالكها عليها صور عارية لها، وأرسل عبارات مسيئة على هاتفها المحمول، ما تسبب لها بأضرار أدبية بمحيط أسرتها.

وبالتنسيق والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تبين أن مالك الخط المشار إليه "مصطفى. م. د" 34 عامًا، المقيم السعرانية، دائرة قسم كفر الدوار.

تم ضبط المتهم المذكور وبحيازته "هاتف محمول، وجهاز حاسب آلي وموصل به راوتر، وبفحصهما تبين احتوائهما للعديد من الصور للمجني عليها وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.