بعضها قد يقتلك.. أشهر عيوب الفرامل وكيفية علاجها

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تمثل المكابح أهم عناصر الأمان في السيارات، فهي الجزء الذي لا يمكن التهاون في صيانته أو إصلاح مشكلاته المختلفة، وهو أيضًا أهم عناصر المنظومة المشغلة للسيارات فيما يتعلق بالمحافظة على حياة الركاب والمارة بشكل عام.

وعلى الرغم من تقديم الشركات العالمية لتقنيات مختلفة للمكابح، فإن أعطالها لا تزال تتسم بالتقليدية الشديدة، وهو الأمر الذي يجب أن يكون السائق مُلما به بشكل كامل، ومعرفة الوقت الذي يجب أن يتوقف تمامًا عن استخدام السيارة، لما قد يشكله ذلك من خطورة على حياته، وفي هذا السياق نستعرض أشهر مشكلات السيارات وطرق حلها.

الاستجابة

تعاني بعض السيارات من بطء شديد في الاستجابة وقدرات منخفضة على إيقاف السيارة أو الحد من سرعتها، وهو ما يستلزم توقيف السيارة والنظر إلى نوعية ومقدار الزيوت المستخدمة في دورتها.

الصفير

يسمع البعض أصوات صفير واضحة من أحد جوانب السيارة، وربما أكثر من جانب، وهو الأمر الذي يشير إلى تآكل القطع المبطنة لوحدة "التيل"، والتي تحُول دون احتكاكها بشكل مباشر بأسطوانات "الطنابير"، وعلى الرغم من عدم تشكيل ذلك خطورة واضحة على حياة الركاب، فإنه ينصح بتغييرها بشكل دوري حتى لا تتسبب في أضرار أكثر جسامة لـ"الطنابير".

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الانحراف

يلاحظ البعض عند الضغط على الفرامل انحراف السيارة إلى جهة معينة بشكل أقوى من الأخرى، وفي هذه الحال قد يكون هناك هواء زائد قد دخل في دائرة الفرامل بالوصلة المؤدية للإطار الذي لا يخفف من سرعته عند الضغط على الفرامل، وحينها يجب إجراء عملية تفريغ له وتنظيف تلك القطع بعناية كبيرة.

عيب الماستر

على الرغم من كون هذا العيب لا يمكن ملاحظته بشكل دقيق، غير أن تسريب زيت داخل الماستر الرئيسي، وهو أمر يستدعي تغييره بشكل سريع، ويمكن التعرف على هذا العيب من خلال الصيانة الدورية أو مراجعة الميكانيكي لوحدة وأجزاء الفرامل بالكامل بشكل دوري.