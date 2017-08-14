دوري الأبطال.. «ليفربول صلاح» في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام هوفنهايم

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يخوض نادي ليفربول الإنجليزي اختبارًا صعبًا على أرض هوفنهايم الألماني، غدًا الثلاثاء، في ذهاب الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباريات الإياب في 22 و23 أغسطس، على أن تنضم الأندية العشرة المتأهلة إلى الـ22 التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات نتيجة ترتيبها في دوريات بلادها، فيما تنتقل الفرق العشرة الخاسرة إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، على أن تسحب قرعة دور المجموعات في 24 أغسطس في موناكو.

وتشهد المباراة عودة الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول إلى موطنه آملاً بتحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة الإياب على ملعب "أنفيلد" في سعيه لإعادة الفريق إلى دور المجموعات، حيث شارك ليفربول المتوج بخمسة ألقاب للمرة الأخيرة في دور المجموعات قبل ثلاثة أعوام.

ويبدأ ليفربول مشواره في البطولة من الدور الفاصل بعد أن حل رابعًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وهو المركز الذي حصل عليه هوفنهايم أيضًا في الدوري الألماني ليحصل على فرصة المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

لكن السجل الشخصي لكلوب ضد هوفنهايم ليس مشجعًا، إذ تواجه معه 16 مرة حين كان مدربًا لماينز ثم بوروسيا دورتموند، وخرج فائزًا 5 مرات مقابل 6 تعادلات و5 هزائم.

وسيقود المباراة تحكيميًا الهولندي بيورن كيبرز، ورغم أن ليفربول لم يخسر مطلقا في 4 مباريات قادها كيبرز، إلا أنه فشل في تحقيق هدفه في النهاية، حيث إن الحكم تولى إدارة مباراة الفريق ضد دبرتسني المجري في موسم 2009 ـ 2010 وانتصر الريدز بهدف نظيف إلا أن الريدز هبط لليوربا ليج بعد خسارة فيورنتينا أمام ليون بهدف نظيف.

وكانت المباراة الثانية التي قادها كيبرز ضد بنفيكا وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-1 في الموسم ذاته بدور ربع النهائي، كما حكم الهولندي مباراة ليفربول ضد زينت بطرسبورج في اليوربا ليج عام 2013 والتي انتهت بنتيجة 3-1 ومع ذلك فشل الريدز في التأهل.

وكانت آخر مواجهة حكمها كيوبرز ضد بازل في 2014، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله وطرد لازار ماركوفيتش وخروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا.

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وكشف تعادل ليفربول مع واتفورد 3-3 السبت الماضي في المرحلة الأولى من البريميرليج ثغرات واضحة في الفريق، الذي سيفتقد في رحلته هوفنهايم آدم لالانا ونايثانيل كلاين، كما يواجه الفريق مشكلة أخرى تتمثل باحتمال انتقال صانع ألعابه البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة الإسباني، لكن لاعبه البرازيلي فيرمينو يبدو جاهزًا للمشاركة ضد فريقه السابق الذي رحل عنه في 2015.

في المقابل، تأتي مباراة ليفربول قبل أربعة أيام من انطلاق الدوري الألماني حيث يلتقي هوفنهايم بقيادة مديره الفني يوليان ناجلزمان صاحب الـ30 عامًا مع فيردر بريمن في مشاركته العاشرة في البطولة.

من جانبه يسعى نابولي الإيطالي إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة جيدة ذهابًا على ضيفه نيس الفرنسي الذي بدأ الموسم بشكل سيء جدًا حيث خسر ثالث الدوري الفرنسي في الموسم الماضي مباراتيه الأوليين حتى الآن هذا الموسم أمام سانت إتيان 0-1 وتروا 1-2، بعد أن كان تأهل إلى الدور الفاصل على حساب أياكس أمستردام الهولندي.

وعزز نيس صفوفه بصانع الألعاب الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر، ويضم أيضًا المهاجم الإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي، وسبق لهما التتويج بدوري الأبطال مع إنتر ميلان في 2010.

ويخوض إشبيلية الذي وصل إلى الدور الثاني من المسابقة الموسم الماضي بعدما توج بلقب "يوروبا ليج" لثلاثة مواسم متتالية، اختبارًا غامضًا ضد إسطنبول باشاك شهر الذي يضم في صفوفه ثنائي أرسنال سابقًا التوجولي إيمانويل أديبايور والفرنسي جايل كليشي.