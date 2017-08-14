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وزير النقل: لن اتحدث في تفاصيل الحادث.. وخطة لعدم الاعتماد على العنصر البشري

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وزير النقل: لن اتحدث في تفاصيل الحادث.. وخطة لعدم الاعتماد على العنصر البشري وزير النقل: لن اتحدث في تفاصيل الحادث.. وخطة لعدم الاعتماد على العنصر البشري

التحرير

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قال هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إنه «لن أدخل في تفاصيل الفاجعة وعرضت على الرئيس كافة التفاصيل». مضيفا أنه لن يعرضها «حتى لا نؤثر على تحقيقات النيابية ولدينا تصور كامل وأيا كان خطأ سائق أو الأبراج، فالأزمة ترجع إلى الاعتماد على العناصر البشرية».

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة خورشيد بالإسكندرية، أن «خطتنا تقوم على عدم الاعتماد على العناصر البشرية وتكلفتها ٤٥ مليار جنيه تنتهي ٢٠٢٠»، مضيفا أن الخطة العاجلة ٢٠٢٢ تركز على البنى التحتية وتقوم على الإشارات والقضبان، وننظر لهندسة السكة لأنها الأمان ثم الأمان.

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وقدم عرفات التعازي لأسر ضحايا تصادم القطارين، مضيفا «ونامل أن يشفي الله المصابين في حادث قطار السكك الحديد»، موضحا أن معيار النجاح من عدمه هو السكة الحديد، وأوربا تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والإشارات الإلكترونية ونحن تأخرنا ٣٠ سنة والجوانب الفنية هي الأساس حتى لا نعتمد فقط على العنصر البشري.

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التحرير

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