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عطل فني يوقف حركة القطارات في كفر الشيخ (صور)

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عطل فني يوقف حركة القطارات في كفر الشيخ (صور) عطل فني يوقف حركة القطارات في كفر الشيخ (صور)

التحرير

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شهدت محطة السكة الحديد بكفرالشيخ، اليوم الاثنين، ازدحامًا شديدًا نتيجة توقف حركة سير القطارت جراء عطل في الجرار الخاص بقطار "شربين طنطا "رقم 482 المتجه لكفر الشيخ ومنها لقلين وطنطا، حيث قام الركاب بالقفز من عربات القطار خوفًا من ملاقاة مصير ضحايا قطاري الإسكندرية.

قطار كفر الشيخ 1

في الوقت نفسه، نفى مصدر بسكة حديد كفرالشيخ لـ "التحرير" حدوث أي حرائق بعربات القطار، مشيرًا إلى أنه يُجرى حاليًا إصلاح العطل بالجرار وستعود حركة القطارات إلي طبيعتها.

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قطار كفر الشيخ

وكان قد اصطدم قطار ركاب قادمًا من القاهرة مع آخر كان قادمًا من بورسعيد بالقرب من محطة خورشيد، على خط القاهرة - الإسكندرية، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

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التحرير

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