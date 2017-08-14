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وزير التنمية: الحكومة تتعامل مع العشوائيات بـ«قلب وعقل»

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وزير التنمية: الحكومة تتعامل مع العشوائيات بـ«قلب وعقل» وزير التنمية: الحكومة تتعامل مع العشوائيات بـ«قلب وعقل»

التحرير

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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الدولة وضعت برنامجا شاملا لمكافحة الفساد، وسيكون لكل محافظة خطة تنفيذية داخل البرنامج.

وأضاف الشريف، خلال جولته بمحافظة الفيوم، أن الوزارة تعمل على الاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لهم، وأنه لابد من تشجيع الشباب على الإنتاج والعمل، والتصدير للمنتجات، وأن دور الوزارة تذليل أي عقبات يقابلها الشباب في الإنتاج.

وأشار إلى أن تتعامل مع العشوائيات والمخالفات والتعديات بقلب وعقل، موضحًا أنه جار إصدار قوانين للتعامل مع البناء العشوائي.

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وشدد وزير التنمية على أنه لن يسمح لأي شخص بالتسبب في إنشاء عشوائيات جديدة، مبينا أن القانون الجديد الجاري إصداره يمنح الحق للمحافظين في تحديد مناطق المحال العامة والخدمات بالمناطق السكنية.

وذكر الوزير أن هناك مرحلة انتقالية لتنفيذ القانون، إذ سيكون هناك غرامات مالية متفاوتة على التعديات والعشوائيات المنتجة، تختلف من منطقة لأخرى، أما غير المنتجة فستتم إزالتها، لافتا إلى أنه تم استرداد قرابة ربع الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها الفترة الماضية، وأن الأراضي التي تمت زراعتها وأنتجت سيتم تقنين أوضاعها.

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التحرير

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