استقبال رسمي للسيسي في تنزانيا (فيديو)

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بثت قناة "إكسترا نيوز"، مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرسمية، لدى وصوله إلى العاصمة التنزانية، دار السلام.

وغادر السيسي، القاهرة، صباح اليوم الإثنين، متوجها إلى تنزانيا في بداية جولة إفريقية تستغرق 4 أيام، تشمل رواندا، الجابون، وتشاد.

وتأتي الجولة في إطار انفتاح مصر على القارة الإفريقية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في كافة المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، تدعيم التعاون مع هذه الدول على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

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ومن المنتظر أن يعقد السيسي خلال الجولة، جلسات مباحثات ثنائية مع زعماء ومسئولي تلك الدول، بهدف بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكيفية التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة، أخذا في الاعتبار عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي.