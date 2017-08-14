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النقل: استثمار 3.7 مليار جنيه لتحديث إشارات السكة الحديد (فيديو)

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النقل: استثمار 3.7 مليار جنيه لتحديث إشارات السكة الحديد (فيديو) النقل: استثمار 3.7 مليار جنيه لتحديث إشارات السكة الحديد (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن  العنصر البشري في هيئة السكة الحديد سيظل كما هو إلى أن يتم استبداله بالتكنولوجيا لتلافي الأخطاء، كاشفا عن وجود برامج تدريبية لرفع كفاءة العمال.

أضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "هناك شركة عالمية تعمل بالفعل على تطوير وتحديث منظومة إشارات السكة الحديد باستثمارات تصل إلى 3.7 مليار جنيه، ومن المفترض أن تنتهى من هذه الخطة العام المقبل".

وأوضح أن الوزارة تهدف لتحقيق أعلى معدلات أمان في السكة الحديد، مؤكدًا العمل على تطوير الهيئة من قبل وقوع حادث تصادم قطاري الإسكندرية.

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يذكر أن قطارين اصطدما، الجمعة الماضية، في منطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن وفاة 42 شخصا وإصابة 143 آخرين.

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التحرير

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