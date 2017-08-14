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التجارة: 69 مليون دولار صادرات إلى 4 دول إفريقية في 2016

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التجارة: 69 مليون دولار صادرات إلى 4 دول إفريقية في 2016 التجارة: 69 مليون دولار صادرات إلى 4 دول إفريقية في 2016

التحرير

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قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح لكل من تنزانيا ورواندا وتشاد والجابون، تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وذكر قابيل، في بيان له، اليوم الإثنين، أن حجم التجارة بين والدول الـ4 بلغت خلال العام الماضي نحو 73 مليون دولار، منها 69 مليون دولار صادرات مصرية، فيما بلغت قيمة الواردات في حدود 4 ملايين دولار، موضحا أن أهم السلع المصرية المصدرة إلى السوق الرواندي تتمثل في: منتجات غذائية، مشروبات، تبغ، منتجات كيماوية ونباتية، عجائن خشب، ورق مقوى، معادن، زيوت ومنتجاتها، وحجر، بينما شملت الواردات من رواندا منتجات نباتية فقط.

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وأضاف أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى تشاد تتمثل في: سلع غذائية وهندسية وطبية، أثاث، حاصلات زراعية، ملابس، منسوجات، وجلود، وتتمثل أهم بنود الواردات من تشاد في منتجات غذائية متنوعة وقطن، وشملت بنود الصادرات المصرية إلى تنزانيا: منتجات غذائية وكيماوية، معادن، مصنوعات من حجر أو أسمنت، لدائن، عجائن خشب، ورق مقوى ومصنوعاته، خشب، فحم خشبي، حيوانات حية، أحذية، وأجهزة بصرية، أما الواردات تشمل أخشاب، جلود خام، ومنتجات كيماوية.

وأشار إلى أن بنود الصادرات المصرية إلى الجابون شملت: خليطا من مكسبات الطعم والرائحة، أتوبيسات نقل عام، سياحة، زجاج بأنواعه، جذوع نباتات، بويات، أدوات سباكة، أجهزة طبخ، أجهزة كهربائية للتسخين، ألمونيوم، أثاث خشبي، وبيكربونات الكالسيوم، أما الواردات فشملت مصنوعات من حديد أو صلب فقط.

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التحرير

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