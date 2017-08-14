رئيس «هيئة البترول» لـ«التحرير»: شحنات الخام الكويتى والعراقى منتظمة

التحرير

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قال رئيس هيئة البترول المهندس عابد عز الرجال، إنه من المرتقب وصول رابع شحنة من الخام العراقي غدًا الثلاثاء، مشيرًا إلى أن عمليات ضخ شحنات الخام الكويتى والعراقى منتظمة ومستمرة بين جميع الأطراف.

وأضاف رئيس الهيئة فى تصريحات لـ"التحرير"، أنه ستبدأ اليوم الاثنين، انعقاد الجمعيات العمومية للقطاع العام والمشترك ومن المقرر أن تُعقَد الجمعية العمومية لشركات سوكو والأمل وبتروجلف.

وأكد رئيس الهيئة أن قرار تجديد الاستيلاء المؤقت على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء خط البوتاجاز “أسيوط ـ سوهاج”، جاء لعدم انتهاء التنفيذ حتى الآن، نظراً للظروف الأمنية فى المرحلة السابقة، وكثرة اعتراضات الأهالى التى أدت لوقف أعمال التنفيذ أكثر من مرة، وعلى فترات زمنية طويلة، مما أدى لعدم التزام شركة بتروجيت المنفذة للخط بالبرنامج الزمنى المعد لتنفيذ المشروع.

وأشار رئيس هيئة البترول، إلى أنه يجري حالياً فحص وعمل الاختبارات اللازمة لباقى المواسير التى لم يتم لحامها، وإنزالها حتى الآن بطول 19 كيلومترا مواسير، والتى تم توريدها من الشركة السعودية لأنابيب الصلب، مضيفًا أن الهيئة لديها موافقات كل من وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، ومحافظى سوهاج وأسيوط، وهيئة عمليات القوات المسلحة حتى تاريخ 21 فبراير 2019، بالإضافة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وقال إن استكمال إنشاء خط البوتاجاز لا يحتمل التأخير، حيث إنه من المشروعات الهامة والعاجلة التى تخدم الاقتصاد القومي، وتمد محافظات الوجه القبلى بالبوتاجاز اللازم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة منه خلال فصل الشتاء.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أصدر قرارا بتجديد قرار الاستيلاء المؤقت لمدة عام على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خط البوتاجاز "أسيوط - سوهاج"، لمدة عام آخر، اعتبارًا من تاريخ انتهاء القرار الوزاري لوزير البترول رقم 502 لسنة 2016، أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب.

وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فإن مسار الخط يبدأ من حجرة البلوف رقم 1 الجديدة على خط بوتاجاز "رأس غارب – أسيوط"، حتى مستودعات شركة بتروجاس بمحافظة سوهاج، بطول 127 كيلومترا، وبعرض 20 مترا، وعمق 1.5 متر عن سطح الأرض.