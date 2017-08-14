الري: انتهاء 95% من مشروع قناطر أسيوط الجديدة

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تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا حول آخر المستجدات بشأن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية، الذي يهدف إلى تحسين الري في إقليم مصر الوسطى، الواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية، بمساحة 1.65 مليون فدان.

ويهدف المشروع إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 70 طنا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل، وتوفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم في التصرفات والمناسيب.

وأشار التقرير إلى أن نسبة ما تم تنفيذه من قيمة الأعمال المدنية بالمشروع بلغت 95.66%، فيما بلغت نسبة ما تم تنفيذه من أعمال هيدروميكانيكية 97.79%، وجار صب الأعمال الخرسانية في مختلف مكونات المشروع حيث بلغ إجمالي ما تم صبه 422 ألفا و206 آلاف أمتارمكعبة، فيما تم فتح الطريق المؤقت البديل للقناطر القديمة والكوبري العلوي (الحارة البحرية) للمرور وحركة السيارات، بالإضافة إلى رفع منسوب المياه في المنطقة المحصورة بين القناطر الجديدة والقديمة، وجار عمل الموازنات بالكامل من خلال بوابات القناطر الجديدة.

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وأكد التقرير أنه تم الانتهاء من أعمال الستارة الدائمة (المرحلة الثالثة) بطول 516 مترا طوليا، والانتهاء من أعمال صب خوازيق ضمن أعمال تدعيم القناطر القديمة، وإنهاء أعمال الرصف بالطريق الخدمي المؤقت وأعلى الكوبري العلوي.

من جانبه، أعلن أشرف حبيشي، رئيس قطاع الخزانات، عن إنهاء صب الخرسانة المسلحة بالمبنى الإداري، وجار تنفيذ أعمال البياض والمباني والأرضيات وأعمال الواجهات الخارجية مع إنهاء أعمال التشطيبات لغرفة التحكم بحوش المفاتيح وأعمال الخرسانة المسلحة لنفق الكابلات، فضلا عن صب الخرسانة العادية والمسلحة للأساسات وحوائط وأسقف مبنى الإطفاء، إلى جانب صب الخرسانة العادية والمسلحة للأساسات والخرسانة المسلحة لغرفة الطلمبات، وكذلك حوائط وأسقف الخزانات وأعمال التشطيبات بغرفة التحكم بمبني الطلمبات، وصب الخرسانة المسلحة للمسجد، علاوة على إنهاء أعمال الخرسانة المسلحة، وإنهاء جميع الأعمال لكل من المفيض الغربي (5 بوابات) والمفيض الشرقي (3 بوابات) بجميع الملحقات، والأعمال لبوابات الأهوسة بالأمام والخلف وبوابات الأنفاق وأنظمة تأمين السفن.