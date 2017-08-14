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وزير العدل الألماني ينتقد مراوغة ترامب في إدانة صريحة للعنف اليميني

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مصراوي Masrawy

وزير العدل الألماني ينتقد مراوغة في إدانة صريحة للعنف اليميني

12:23 م الإثنين 14 أغسطس 2017

وزير العدل الألماني ينتقد مراوغة ترامب في إدانة صريحة للعنف اليميني

برلين (د ب أ)
اتهم وزير العدل الألماني هايكو ماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمراوغة في توجيه إدانة صريحة لأعمال العنف اليمينية المتطرفة التي وقعت خلال مسيرة ليمينيين متطرفين في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأمريكية أول أمس السبت.

وقال ماس اليوم الاثنين في برلين: "مراوغة ترامب الفاترة إزاء أعمال العنف اليمينية المتطرفة وخيمة العواقب... يتعين على كافة الديمقراطيين تبني خطاب موحد ضد العنصرية. من لا يتخذ موقف واضح ضدها يتعين انتقاده على تشجيع النازيين الجدد".

وكانت سيدة من شارلوتسفيل لقت حتفها وأصيب 19 آخرون في هجوم دهس استهدف محتجين على مسيرة للقوميين البيض أول أمس.

ولقي اثنان من أفراد الشرطة حتفهما لدى تحطم مروحيتهما أثناء مراقبتهما المشهد من الجو، في حادث قال مسؤولون إنه متعلق بالمظاهرة بشكل مباشر. ويعمل المحققون على تحديد السبب وراء تحطم المروحية .

كما أفادت تقارير بإصابة 15 آخرين، حيث اشتبك المتطرفون اليمينيون مع المتظاهرين على مدار اليوم.

وكان ترامب أدان الكراهية والعنف والتعصب الأعمى على خلفية الحادث، إلا أنه لم يذكر بالتحديد العنصريين واليمينيين المتطرفين.

وذكر ترامب أن العنف تورط فيه "الكثير من الأطراف" بوجه عام، ما أثار موجة من الاحتجاجات ضده.

ويرى كثير من ممثلي المنظمات وأنصار الحزب الديمقراطي رد فعل ترامب المنتمي للحزب الجمهوري بأنه ضعيف للغاية.

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