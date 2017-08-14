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العثور على جثة رضيعة مُلقاة وسط القمامة في الشرقية

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة رضيعة مُلقاة وسط القمامة في الشرقية

12:19 م الإثنين 14 أغسطس 2017

العثور على جثة رضيعة مُلقاة وسط القمامة في الشرقية

جثة رضيعة مُلقاة

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة أولاد صقر العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الاثنين، تشريح جثة طفلة عُثر عليها وسط القمامة بالقرب من ترعة "الحاج يوسف" التابعة لدائرة المركز، وذلك بعد 48 ساعة من ولادتها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لطفلة حديثة الولادة، مُلقاةً وسط القمامة بجوف الترعة الرئيسية بعزبة "الحاج يوسف" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر.

وتبين من التحريات الجنائية، أن الطفلة مصابة بجرح بالوجه، ويُرجع أن يكون ناتج عن إلقاءها وسط القمامة، وأنها حديثة الولادة ولا يزال بها الحبل السري، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 387/11 أحوال مركز شرطة أولاد صقر لسنة 2017.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إرسال الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار؛ لتشريحها وبيان سبب حدوث إصابتها قبل أو بعد وفاتها.

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