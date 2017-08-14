القبض على كهربائي قدم بلاغا كذابا في الفيوم

الفيوم – حسين فتحى

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، اليوم الاثنين، إخطارًا من شرطة النجدة، بالقبض على كهربائي، قدم بلاغًا كاذبًا يفيد باعتزام بعض الأشخاص تفجير مبنى مديرية أمن الفيوم.

وتوجهت أجهزة النجدة والمباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين أن شخصًا يدعى "محمد ربيع صديق" 30 عامًا، كهربائي، مقيم بمنطقة الصوفي، بانتحال اسم شخص يدعى "أحمد عبدالسلام" مقيم بمنطقة المسلة، أبلغ أنه شاهد منتقبة وبصحبتها شخصين آخرين، يسلموا مبلغ 200 ألف جنيه، لصاحب منزل، ويدعى "محمد عبدالفتاح قطب"، المقيم بقرية مناشي الخطيب، التابعة لمركز الفيوم، وأنه سمعهما يتبادلان الحديث، وأنهم سيقومون بعمل إرهابي، وتفجير مديرية أمن الفيوم.

وألقت قوات الأمن القبض على الكهربائي، الذي اعترف باستعارة اسم المبلغ للانتقام من والد طليق زوجته، واختلاق واقعة تفجير مديرية أمن الفيوم، وأنه لم يكن يدري أن أجهزة الأمن ستصل له.

وأحيل المتهم لنيابة بندر الفيوم التي تباشر تحقيقاتها.