غدًا.. طرح كراسات "سكن مصر" في 8 فروع بـ"الإسكان والتعمير"

كتبت- ندى الخولي:

تبدأ عملية سحب كراسات الشروط والمواصفات لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة) اعتبارًا من غد الثلاثاء بـ8 أفرع لبنك الإسكان والتعمير.

ويعد محور "سكن مصر" للإسكان المتميز، أحدث مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 40 ألف وحدة سكنية بمساحة 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة.

ومن المقرر أن يحاط المشروع بسياج شجري لتوفير الخصوصية، إضافةً إلى تسهيلات مميزة في السداد وبأسعار تنافسية.

أماكن طرح الكراسات:

من المقرر أن يتم استقبال الراغبين في شراء كراسات الشروط والمواصفات، ابتداءً من غدٍ الثلاثاء، خلال أيام العمل الرسمية لبنك التعمير والإسكان من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، بالفروع التالية:

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة – التجمع الأول – مجاورة 9 – عمارة 3أ.

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة نصر – 2 أول شارع عباس العقاد.

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة 6 أكتوبر – الحي المتميز – المجاورة الثانية – عمارة 22، 23.

- فرع بنك التعمير والإسكان بالهرم – عمارات جاردينيا الهرم – محطة اسباتس – الجيزة.

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة بدر – المجاورة الثالثة – عمارة 18 بجوار جهاز مدينة بدر

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة العبور – ك25 طريق مصر الإسماعيلية – سوق جملة العبور – مجمع البنوك.

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة – الحي الأول – المجاورة الأولى – عمارة 14.

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة المنيا الجديدة – عمارة 33 – المجاورة الثانية – شرق النيل.

بينما يبدأ استقبال الراغبين في الحجز ابتداءً من 10/9/2017 وحتى 5/10/2017 لتقديم استمارة الحجز بعد استيفائها، وسداد مبلغ جدية الحجز، لدي جميع فروع البنك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 5 مساءً.

شروط الحجز:

- إتمام المتقدم للحصول على الوحدة سن 21 عامًا عند التقدم.

- عدم سابقة حصول المتقدم على وحدة سكنية، أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو قطعة أرض من الوزارة.

- لا يحق للأسرة "الزوج والزوجة والأبناء القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة.

نظم السداد:

- يتم سداد نسبة 10% من الثمن الإجمالي للوحدة كدفعة جدية الحجز.

- 10% من الثمن الإجمالي للوحدة عند التخصيص، بعد الفوز بالقرعة العلنية.

- سداد أقساط ربع سنوية بواقع 10 آلاف جنيه للقسط، ولمدة عام ونصف العام.

- عند الاستلام يتم سداد نسبة 10%.

- يتم سداد باقى المبلغ وفقاً لطريقتي السداد المتاحتين: البديل الأول: سداد باقي المبلغ على 5 سنوات بدون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- والبديل الثاني: سداد المبلغ المتبقي على 15 عاما بنظام التمويل العقاري بفائدة تقدر بنحو 8.5% مع البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري.