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"العصار" يستقبل رئيس الأركان الأردني لبحث التعاون في الصناعات الدفاعية والمدنية

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مصراوي Masrawy

"العصار" يستقبل رئيس الأركان الأردني لبحث التعاون في الصناعات الدفاعية والمدنية

12:14 م الإثنين 14 أغسطس 2017

كتب- مصطفى المنشاوي:
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني ووفد رفيع المستوى مرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الصناعات العسكرية والمدنية وتكنولوجيا التصنيع.
 
رحب "العصار" باللواء الركن محمود فريحات والوفد المرافق له، مؤكداً على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجانب الأردني في مجالات التصنيع المختلفة، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذى يعد خطوة هامة تساهم في توطيد العلاقات بين البلدين من خلال التعاون المشترك فى مجالات تصنيع المنتجات الحربية والمدنية وكذلك التدريب ونقل التكنولوجيا بين البلدين.

واستعرض "العصار" الإمكانيات التكنولوجية والمعدات الدفاعية التى تنتجها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى من ذخائر ومعدات وأنظمة التسليح، إلى جانب الإمكانيات البشرية والأنظمة التكنولوجية المتطورة التى تقوم عليها هذه الصناعات، كما أوضح أنه يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لهذه الشركات في إنتاج المنتجات المدنية المختلفة.

ومن جانبه، رحب "فريحات" بهذا التعاون الذي يعد تأكيدًا على الثقة المتبادلة بين البلدين، مشيداً بما اطّلع عليه من إمكانيات هائلة تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة، كما أكد على أهمية الدور الذى تقوم به لمواجهة التطرف والإرهاب في المنطقة.

وقد اتفق الطرفان في نهاية اللقاء على تبادل الزيارات بينهما للإطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية التي يمتلكها الطرفان وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.

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مصراوي Masrawy

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