بعد العيد.. "الإسكان" تطرح المرحلة الثالثة لـ"دار مصر"

كتبت- ندى الخولي:

علم "مصراوي" أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تستعد حالياً لطرح الإعلان الثالث لمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، بعد عيد الأضحى، بواقع 15 ألف وحدة سكنية، في المدن التي شملتها المرحلتين الأولى والثانية، بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 متر مربع.

وتتوقع مصادر، بأن تشهد أسعار الوحدات في المرحلة الثالثة ارتفاعًا نسبياً بالمقارنة بالمرحلتين السابقتين التي بدأت من 3900 بالقاهرة الجديدة للمتر، وحتى 2500 ببدر والسادات، وبالمقارنة أيضًا مع أسعار وحدات "سكن مصر" المتميز التي تطرحها وزارة الإسكان اعتبارًا من غد الثلاثاء، بأسعار تبدأ من 5 آلاف جنيه للمتر في القاهرة الجديدة وتصل لـ3700 جنيه في المنيا.

المرحلة الأولى:

اشتملت المرحلة الأولى على 13296 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة هي: "أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور والعاشر من رمضان وبدر ودمياط الجديدة والسادات"، بواقع 554 عمارة في القاهرة الجديدة، و238 عمارة بدمياط الجديدة، و175 عمارة بأكتوبر، و117 عمارة بالشروق، و118 عمارة بالعاشر من رمضان، و89 عمارة بالعبور، و22 عمارة ببدر، و15 عمارة بالسادات.

وتم طرح المرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة من 16 نوفمبر 2014، وحتى 15 ديسمبر 2014، بأسعار تبدأ من 250000 جنيه، ومقدم يبدأ من 25000 جنيه، لوحدات كاملة التشطيب.

وسجل سعر المتر في القاهرة الجديدة بين 3900 إلى 4250 جنيه، وفقًا للموقعين الذين سيتم طرحهما، تليها مدينة دمياط الجديدة بسعر 3700 جنيهًا، ثم مدينة 6 أكتوبر بسعر 3400 جنيه، فمدينة الشروق بسعر 3100 جنيها، ومدينة العبور بسعر 2900 جنيهًا، تليها مدينة العاشر من رمضان بسعر 2700 جنيها، وأخيرًا مدينتي بدر والسادات بسعر 2550 جنيهًا.

المرحلة الثانية:

اشتملت المرحلة الثانية من المشروع على 25032 وحدة سكنية في 12 مدينة جديدة وهي: "أكتوبر والشيخ زايد و15 مايو ودمياط الجديدة والشروق والعبور وبدر والعاشر من رمضان والسادات والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة وبرج العرب"، بواقع 65 عمارة ببرج العرب، و67 عمارة بالسادات، و75 عمارة بالعاشر من رمضان، و115 عمارة بأكتوبر، و126 عمارة بالعبور، و376 عمارة بالقاهرة الجديدة.

ولم تختلف أسعار الوحدات عن المرحلة الأولى، حيث تم تثبيت سعر المتر بالنسبة للمدن التى تم طرحها للمرة الثانية المشروع.

وبالنسبة لسعر المتر لمدن المرحلة الثانية، كانت ٤ آلاف جنيه لمدينة الشيخ زايد، و٢٨٠٠ جنيه لمدينة ١٥ مايو، و٢٧٠٠ جنيه لمدينة برج العرب.