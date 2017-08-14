احتجاز نيجيري مصابا بـ"الملاريا" بمستشفى حميات بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

احتجز مستشفى حميات بني سويف، اليوم الاثنين، عاملًا قادم من دولة نيجريا، مصابًا بالملاريا، لتلقي العلاج، عقب ظهور أعراض المرض عليه عقب وصوله.

وقال مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، إن مستشفى حميات بني سويف استقبل نيجيري الجنسية يدعى "أ. م. ع" 46 عامًا، ومقيم بمركز أطفيح محافظة الجيزة، وقادم من العمل بدولة نيجريا، حيث يتلقى العلاج اللازم.

من ناحيته، أضاف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إرسال حملة لمحل إقامة الحالة لعمل إجراءات الترصد للمخالطين، وسحب عينات دم منهم لتحليها والتأكد من عدم تعرضهم لنقل المرض، بالأضافة إلى عمل استكشاف لوجود أي حشرات ناقلة للمرض بالمنطقة المحيطة به، إضافة إلى تثقيف صحي للمخالطين للحالة في حالة ظهور أي أعراض.

وقال حميدة، إن العلاج المطلوب، موجود ومتوفر في حالة ظهور أي حالات جديدة.

واستقبل المستشفى حالة أخرى مصابة بالملاريا مطلع الأسبوع الجاري لمريض قادم من دولة سيراليون، ويقيم بمركز ببا جنوب بني سويف، وتم سحب عينات دم من أسرته والمخالطين به لتحليها، بالإضافة إلى رش المربع السكني الخاص به لضمان عدم انتقال المرض.