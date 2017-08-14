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"تموين الإسكندرية" يداهم مصنعا لإنتاج الجبن باستخدام "الفورمالين"

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مصراوي Masrawy

"تموين الإسكندرية" يداهم مصنعا لإنتاج الجبن باستخدام "الفورمالين"

11:37 ص الإثنين 14 أغسطس 2017

الإسكندرية – محمد عامر:

داهمت شرطة والتجارة الداخلية في الإسكندرية، مصنعًا يعمل بدون ترخيص بمنطقة العامرية، لقيامه بتصنيع الجبن الأبيض مستخدمًا مادة "الفورمالين" شديدة الخطورة على الصحة العامة، والتي تعتبر من المواد"المسرطنة" عالية السمية.

وألقت قوات الشرطة القبض على صاحب المصنع المدعو "م. خ. م" 60 عامًا، لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري، واستخدام مستلزمات إنتاج مسرطنة، محظور استعمالها في المواد الغذائية لخطورتها الشديدة على الصحة العامة.

وضبط داخل المصنع 88 صفيحة جبن أبيض بإجمالي وزن طن و760 كيلو جرام منتج نهائي غير مطابق للمواصفات و60 صندوق رنجة بإجمالي وزن 300 كيلو جرام بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 4 لترات من مادة الفورمالين المحظور استخدامها في المواد الغذائية لخطورتها الشديدة على الصحة العامة.

تم التحفظ على المضبوطات وحُرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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