إقبال متوسط ومشادات بين الموظفين والطلاب بمكتب تنسيق جامعة القاهرة

كتبت- داليا شبل:

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بالتزامن مع ثالث أيام المرحلة الثالثة، إقبالًا متوسطًا على مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة، من قبل طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات والمعاهد.

ووقعت مشادات كلامية بين أحد المسؤولين وبعض الطلاب لعدم التزامهم بالدور المحدد لهم، فيما تخوف أولياء الأمور من عدم تسجيل رغبات أبنائهم قبل الموعد المحدد لانتهاء التسجيل.

وبدأ موقع التنسيق الإلكتروني، في استقبال طلبات تسجيل الرغبات السبت الماضي، أول أيام المرحلة الثالثة، بحدٍ أدنى٥٠٪ للشعبتين العلمية والأدبية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات، حتى السابعة من مساء اليوم، على أن يعاد فتح باب التسجيل مرةً أخرى بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

يذكر أن عدد طلاب المرحلة الثالثة يبلغ 58 ألف و745 طالب بالشعبة العملية، و28 ألف و899 طالب بالشعبة الأدبية، بإجمالي 87 ألف و644 طالب، إضافةً إلى الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة.