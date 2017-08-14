مصر للطيران" تزيد رحلاتها بين القاهرة وعواصم العالم

كتب- طه عبيد:

قررت شركة مصر للطيران، الإثنين، زيادة عدد الرحلات التي تخدم بين القاهرة وعدد من المدن والعواصم حول العالم، بالتزامن مع بدء العمل بالجدول الشتوي اعتبارًا من 29 أكتوبر المقبل.

وشملت زيادة الترددات، رحلة يوميًا إلى كل من أمستردام، ونيويورك، والبحرين، ومدريد، ونحو 5 رحلات أسبوعياً إلى برشلونة وفيينا وبغداد، بالإضافة إلى 11 رحلة أسبوعياً إلى كازبلانكا بالمغرب، بدلًا من 9 رحلات أسبوعياً.

وقال مصدر بالشركة، رفض ذكر اسمه، إن إضافة هذه الترددات المنتظمة أسبوعياً إلى هذه الوجهات يأتي لتلبية الطلب المتزايد من الركاب على رحلات الشركة، لافتًا إلى أن الرحلات اليومية توفر مزيدًا من المرونة للمسافرين، وتمكنهم من مواصلة رحلاتهم بسلاسة إلى مختلف محطات شبكة خطوط مصر للطيران العالمية، والتي تغطي أكثر من 61 وجهة مباشرة عبر مطار القاهرة الدولي.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تشغيل معظم هذه الرحلات بالاستعانة بطائرات البوينج (300 -777)، والبوينج (800 -737)، وهي من أحدث طرازات التي إنضمت لأسطول الشركة مؤخرًا، وهي طائرات تشغيلها بين متوسطة وطويلة المدى، وبالأخص طراز (738)، حيث يتماشى هذا الطراز مع خطة الشركة لتخفيض نفقاتها، يقلل كل من استهلاك الوقود بنسبة ٦٪، مقارنةً بنفس الطراز الموجود حالياً بالشركة، وتكاليف الصيانة بنسبة ٢٠٪، فضلًا عن تكاليف التشغيل بنسبة ٨٪.

وتعزز زيادة الترددات إلى هذه الوجهات، التواصل مع وجهات عدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك المدن التي تخدمها مصر للطيران بأحدث طائراتها.