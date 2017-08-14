أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصر للطيران" تزيد رحلاتها بين القاهرة وعواصم العالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

للطيران" تزيد رحلاتها بين القاهرة وعواصم العالم

11:49 ص الإثنين 14 أغسطس 2017

مصر للطيران

كتب- طه عبيد:

قررت شركة مصر للطيران، الإثنين، زيادة عدد الرحلات التي تخدم بين القاهرة وعدد من المدن والعواصم حول العالم، بالتزامن مع بدء العمل بالجدول الشتوي اعتبارًا من 29 أكتوبر المقبل.

وشملت زيادة الترددات، رحلة يوميًا إلى كل من أمستردام، ونيويورك، والبحرين، ومدريد، ونحو 5 رحلات أسبوعياً إلى برشلونة وفيينا وبغداد، بالإضافة إلى 11 رحلة أسبوعياً إلى كازبلانكا بالمغرب، بدلًا من 9 رحلات أسبوعياً.

وقال مصدر بالشركة، رفض ذكر اسمه، إن إضافة هذه الترددات المنتظمة أسبوعياً إلى هذه الوجهات يأتي لتلبية الطلب المتزايد من الركاب على رحلات الشركة، لافتًا إلى أن الرحلات اليومية توفر مزيدًا من المرونة للمسافرين، وتمكنهم من مواصلة رحلاتهم بسلاسة إلى مختلف محطات خطوط مصر للطيران العالمية، والتي تغطي أكثر من 61 وجهة مباشرة عبر مطار القاهرة الدولي.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تشغيل معظم هذه الرحلات بالاستعانة بطائرات البوينج (300 -777)، والبوينج (800 -737)، وهي من أحدث طرازات التي إنضمت لأسطول الشركة مؤخرًا، وهي طائرات تشغيلها بين متوسطة وطويلة المدى، وبالأخص طراز (738)، حيث يتماشى هذا الطراز مع خطة الشركة لتخفيض نفقاتها، يقلل كل من استهلاك الوقود بنسبة ٦٪، مقارنةً بنفس الطراز الموجود حالياً بالشركة، وتكاليف الصيانة بنسبة ٢٠٪، فضلًا عن تكاليف التشغيل بنسبة ٨٪.

وتعزز زيادة الترددات إلى هذه الوجهات، التواصل مع وجهات عدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك المدن التي تخدمها مصر للطيران بأحدث طائراتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غدًا.. مصر للطيران تبدأ نقل حجاج فلسطين إلى جدة

    أخبار

  • إلغاء إقلاع 4 رحلات من مطار القاهرة لعدم جدواها الاقتصادية

    أخبار

  • مقدمة بعثة الحج بوزارة التضامن تغادر القاهرة

    أخبار

  • إلغاء إقلاع 3 رحلات جوية لانخفاض أعداد ركابها

    أخبار

إعلان

c9782947f1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري