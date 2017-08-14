فيدرير ونادال في الصراع الأخير نحو الصدارة بـ«سينسيناتي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

مرت 10 سنوات كاملة على أول مرة تنافس فيها روجير فيدرير ورافائيل نادال، على صدارة التصنيف العالمي، وسيتنافس الثنائي من جديد عندما يشاركان في بطولة سينسيناتي، هذا الأسبوع سابع بطولات الأساتذة هذا العام.

وأصبح من المؤكد أن يصل أي من الثنائي إلى صدارة التصنيف العالمي، وذلك بعد انسحاب المصنف الأول عالميًا أندي مواري من المشاركة في البطولة بسبب الإصابة.

وبعد خسارة فيدرير، أمس في نهائي بطولة مونتريال أمام ألكساندر زفيريف بمجموعتين دون رد، سيدخل نادال البطولة كمصنف ثاني على العالم بفارق 320 نقطة في التصنيف العالمي على اللاعب السويسري، ومع ذلك يملك كلا اللاعبين مصيرهما في أيديهما للوصول إلى صدارة التصنيف العالمي من خلال إحراز اللقب.

وأشار فيدرير بأن هدفه الرئيسي من المشاركة في بطولة سينسيناتي هو استعادة لياقته البدنية من جديد بعد فترة الراحة التي حصل عليها عقب تتويجه ببطولة ويمبلدون، حيث عانى من ضعف اللياقة البدنية في مونتريال.

وأشار فيدرير إلى أنه يفضل على أنه ينهي العام في صدارة التصنيف العالمي بدلًا من الوصول إلى القمة بعد سينسيانتي ومن ثم خسارتها فغي نهاية العام، حيث يفضل الحصول على الإجازة في آخر العام وهو المصنف الأول عالميًا.

ونجح فيدرير في الوصول إلى صدارة التصنيف لمدة 302 أسبوع، وأنهى العام في الصدارة 5 مرات آخرها في عام 2009، بينما وصل نادال إلى صدارة التصنيف 141 أسبوع وأنهى العام في الصدارة 3 مرات آخرها 2013.

شاهد أيضا

وتمكن فيدرير من التتويج بخمس ألقاب هذا العام وهي أستراليا المفتوحة وإنديان ويلز وميامي وهالي وويمبلدون، بينما توج نادال بأربع ألقاب هي مونتي كارلو وبرشلونة ومدريد ورولان جاروس.

وسيتسهل نادال مشاركته في سينسيناتي من الدور الثاني عندما يواجه اللاعب الفرنسي ريشارد جاسكيه، بينما سيواجه فيدرير في الدور الثاني أيضًا الفائز من مباراة دييجو شوارتزمان وكارين كاشانوف.

وفيما يلي النقاط التي سيحصل عليها الثنائي في كل دور في طريقهما إلى صدارة التصنيف العالمي عقب إنتهاء سينسيناتي:

فيدرير: 7,155 نقطة للدور الثاني، 7,235 نقطة للدور الثالث، 7,325 نقطة لربع النهائي، 7,505 نقطة لنصف النهائي، 7,745 نقطة للنهائي، 8,145 نقطة في حال التتويج باللقب.

نادال: 7,475 نقطة للوصول إلى الدور الثاني، 7,555 نقطة للوصول إلى الدور الثالث، 7,645 نقطة للوصول إلى ربع النهائي، 7,825 نقطة للوصول إلى نصف النهائي، 8,065 نقطة للوصول إلى النهائي، 8,465 نقطة في حال التتويج باللقب.